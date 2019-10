Steam Topseller KW 41/2019: Destiny 2 belegt Top 3 // Achtungserfolg für Indivisible

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (6. bis 13. Oktober 2019) hat der Loot-Shooter Destiny 2, der seit Anfang Oktober als Free-2-Play-Spiel auf Steam erhältlich ist, seine Vorherrschaft in den Wochencharts zementiert und belegt nun die ersten drei Plätze des Rankings. Topseller ist zum dritten Mal in Folge die Deluxe Edition der neuesten Kauf-Erweiterung Festung der Schatten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Standard-Version des neuesten Addons sowie die etwas ältere Erweiterung Forsaken.

Der einzige Neueinsteiger dieser Woche ist das kürzlich erschienene Metroidvania-ARPG Indivisible. Das über Indiegogo finanzierte 2D-Rollenspiel im Comicstil, zu dem ihr weitere Information in unserer News nachlesen könnt, belegt immerhin Rang 10 in den Charts.

Das Voxel-Action-RPG Cube World, das in der letzten Woche noch den dritten Platz belegen konnte, hat sich aus den Top 10 verabschiedet. Bandai Namcos Action-RPG Code Vein hingegen hält sich weiterhin im oberen Bereich der Charts. Nach den Plätzen zwei und vier in den beiden letzten Wochen, reicht es dieses Mal immerhin noch für den sechsten Rang.

Auf Platz acht steigt ein alter Bekannter mal wieder in die Charts ein. Grund für den erhöhten Umsatz des 2016 erschienenen und mit zahlreichen Updates verbesserten Weltraum-Sandbox-Spiels No Man's Sky dürfte schlicht die Tatsache sein, dass der Titel die ganze Woche lang im Sale und mit einem Rabatt von 50 Prozent versehen war.

Auch auf dem neunten Rang findet sich ein älterer Titel, und zwar das Anfang 2019 veröffentlichte Addon Gathering Storm zum 4X-Strategiespiel Civilization 6. Komplettiert wird die Hitliste dieser Woche von den Cashcows Playerunknown's Battlegrounds und Grand Theft Auto 5.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition Destiny 2: Shadowkeep Destiny 2: Forsaken Valve Index VR Kit Playerunknown's Battlegrounds Code Vein Grand Theft Auto 5 No Man's Sky Civilization 6: Gathering Storm Indivisible

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.