Horst Seehofer nimmt Gamer ins Visier

Horst Seehofer fällt nach dem Anschlag eines Rechtsradikalen in Halle ein, die Gamer-Szene stärker beobachten zu wollen. Das ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert.

Horst Seehofer: "Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern (oder potenziellen Tätern) kommen aus der Gamer-Szene.

Horst Seehofer: "Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation, oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag."

Horst Seehofer: "Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen."

Eigentlich sagt Horst Seehofer (übrigens Bundesinnenminister) es erst heute um 18:30 im, aber dank dieses Werbe-Tweets des ARD-Formats kann man es schon jetzt ansehen. Horst Seehofer (übrigens Bundesinnenminister) ist der Meinung, ich paraphrasiere, dass viele dieser Täter, die Leute einfach so töten, aus der "Game-Szene" kommen, und dass man bei so einem Computerspiel, einer solchen Simulation, nicht wisse, ob das schon die Planung eines Anschlags sei, und dass man deswegen die Gamer-Szene genauer beobachten müsse.Ihr erwartet jetzt vermutlich, dass ich zum hundertsten Male als einer von Abermillionen Menschen, die schon mal ein Computerspiel gespielt haben (was, das kann ich deduktiv beschwören, Horst Seehofer, übrigens Bundesinnenminister, noch nie in seinem Leben getan hat), auf einige Contra-Argumente hinweise. Etwa, dass alle diese Attentäter/Amokläufer auch Milch im Kühlschrank hatten oder einen Fernseher im Wohnzimmer. Also dass sie aus der Milch-Szene oder der Fernseh-Szene stammen. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, auf solche Fakten hinzuweisen. Oder mich drüber lustig zu machen. Es nervt nur noch.Ich ließe noch gelten, wenn Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, sich rein auf den Umstand bezöge, dass der Mörder von Halle seine Tat via Twitch.tv livegestreamt hat (mit weniger als zehn Zusehern, so viel ich weiß, die Aufnahme wurde dann anderweitig verbreitet). Twitch.tv ist nun mal eine weitgehend auf Game-Inhalte fixierte Plattform und man könnte hinterfragen, ob es gut ist, dass da wirklich jeder einfach senden kann. Aber das ist nicht Bundesinnenminister Seehofers Aussage.Bundesinnenminister Seehofers Aussage ist, dass die Gamer-Szene verdächtig sei. Als sei es so was wie der "Schwarze Block" der Linken oder der braune Haufen der NPD-Sympathisanten. Die Gamer-Szene! Ich weiß ja nicht, ob ihr euch als Teil der Gamer-Szene seht, aber ich kann euch sagen: Je nach Definition ist diese Szene verdammt groß! Die Oma, die Solitaire spielt, der Sechsjährige, der Pokémon für sich entdeckt hat, der Langer, der Rundentaktik liebt, und Millionen von Leuten, die in ihrer Freizeit gerne Ego-Shooter spielen, denn natürlich geht es dem Bundesinnenminister Seehofer um diese.Aber wie gesagt, auf diesen ganzen Quatsch habe ich keine Lust mehr. Dass immer noch Politiker und Journalisten ernsthaft behaupten, es sei in zahlreichen Studien erwiesen, dass Computerspiele/Egoshooter (Politiker nennen sie gerne "Killerspiele") aggressiv machen. Wir sind hier in Deutschland, nicht den USA, ich halte nichts davon, Unwahrheiten so lange zu wiederholen, bis sie geglaubt werden. Aber sei's drum, vielleicht ist das Altersstarrsinn oder Lernunwilligkeit auf Seiten jener Politiker und Journalisten, vielleicht auch Agitation, aber darum geht es mir nicht.Ich möchte vielmehr auf zwei Dinge hinweisen.Erstens, die Synagoge in Halle hatte keinen Polizeischutz, als der Mordwillige vorbeischaute. Am zweiten Tag des Jom-Kippur-Festes, quasi des jüdischen Weihnachtsfests (meine Kinder sind jahrelang auf die jüdische Schule in München gegangen, ich kenne mich ein klein wenig aus, auch mit der Anwesenheit von Polizisten und israelischem Wachpersonal vor Synagoge und Gemeindezentrum). Dass jüdische Einrichtungen in Deutschland besonderen Schutz benötigen, ist ebenso bedauernswert wie eine alte Erkenntnis. Diesen dauerhaften Schutz in Halle zu versäumen, und das ausgerechnet auch noch an so einem Festtag (ebenso wie die christlichen Weihnachtsgottesdienst-Kirchengeher gibt es die jüdischen Jom-Kippur-Synagogen-Besucher, das heißt, da ist die Bude in der Regel voll), war grob fahrlässig aus meiner Sicht, eine kolossale Fehlleistung der zuständigen Polizei. Hätte Horst Seehofer, Bundesinnenminister, nicht die Dringlichkeit erkennen und an die Bundesländer weitergeben können?Zweitens: Der Mörder hat mit Sicherheit nicht gemordet, weil er sich mit Computerspielen radikalisiert hat. Der Mörder hat gemordet, weil er einen Hass auf eine Minderheit entwickelt hat, die er weder kennt noch versteht. Woher der Hass kommt, das kann man aktuell nur erahnen, aber man ahnt: Weil der Mörder ein Loser ist, ein kleines Würstchen, der andere kleinmachen und zu Feinden erklären muss, um seine eigene armselige Existenz besser verkraften zu können. Mit anderen Worten: Er ist ein Rechtsradikaler. Rechtsradikale denken so. Dort muss man ansetzen, bei den Rechtsradikalen, und auch da könnte einer besonders viel bewirken: Horst Seehofer, Bundesinnenminister.Aber der will ja nun lieber die Gamer-Szene beobachten.Herr Bundesinnenminister Seehofer, Sie müssen nicht die Gamer-Szene in den Blick nehmen. Sie müssen die Rechtsradikalen-Szene besser in den Blick nehmen! Und wir alle müssen eine Partei wie die AfD besser in den Blick nehmen und unsere Bekannten und Verwandten, wenn sie an dieser Partei nichts Bedenkliches finden. Denn die AfD, obwohl als Partei sicher nicht rechtsradikal (ich hasse es, wie Linke gerne rechts mit rechtsradikal gleichsetzen!), gibt an ihren Rändern rechtsradikalen Wahnvorstellungen ein Zuhause, macht Hetzereien gegen Minderheiten salonfähig. Und irgendwann kommt dann ein Idiot wie Herr B. und setzt den Hass in die Tat um. Und das kann dann, wie wir am Mittwoch sehen mussten, ganz konkret Mitmenschen das Leben kosten.Kurze Anmerkung, dies ist keine Rückkehr der regelmäßigen Langer-lästert-Rubrik. Aber wenn ich an einem Sonntagnachmittag friedlich am GDC-Doku-Schneiden bin und dann so einen Stuss hören muss wie gerade eben, muss ich spontan in die Tasten greifen.