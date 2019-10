Nach Quake 2 RTX: Nvidia plant weitere Remasters mit Raytracing

PC Linux

Nachdem der Grafikkarten-Hersteller Nvidia in diesem Sommer mit Quake 2 RTX ein grafisch stark überarbeitetes Remaster des Ego-Shooters von id Software aus dem Jahr 1997 für die hauseigenen RTX-Grafikkarten veröffentlichte, scheint das Verhältnis Arbeitsaufwand zu Gewinn positiv ausgefallen zu sein. Nun sucht Nvidia über seine Lightspeed Studios in einer Stellenausschreibung neue Programmierer. Dort heißt es: „Wir suchen uns einige der besten Titel der letzten Jahrzehnte aus und bringen sie in das Raytracing-Zeitalter. Wir geben ihnen eine hochmoderne Grafik und behalten gleichzeitig das Gameplay bei, das sie so großartig gemacht hat.“

Als nächstes entsteht ein Titel, „den jeder kennt und liebt“, heißt es in dem Text weiter. Wie Quake 2 RTX, das für Besitzer des Originalspiels kostenlos ist und über GOG und Steam vertrieben wird, soll auch das kommende Spiel die Raytracing-Technik nutzen, einen Algorithmus zu Ermittlung der Sichtbarkeit von dreidimensionalen Objekten von einem bestimmten Punkt im Raum aus. Quake 2 RTX enthielt zudem Verbesserungen beim globalen Beleuchtungsrendering, Echtzeitreflexionen, Tageszeiteinstellungen und hochauflösende Texturen.