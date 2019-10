Medal of Honor - Above and Beyond war ursprünglich kein VR-Titel

PC

Ende vergangenen Monats haben der Entwickler Respawn Entertainment und der Publisher Electronic Arts offiziell die Rückkehr der Shooter-Serie Medal of Honor angekündigt. Der Medal of Honor - Above and Beyond getaufte Titel, der etwa acht Jahre nach Medal of Honor - Warfighter (Testnote: 7.0), die Spielserie wiederbelebt, ist allerdings kein gewöhnlicher PC-Titel, sondern ein Virtual-Reality-Spiel, für das ihr ein Oculus-Rift-Headset benötigen werdet. Wie der Game Director Peter Hirschmann in einem Interview mit Lad Bible verriet, war der Shooter ursprünglich nicht als ein VR-Spiel geplant, bis Facebook an das Studio herangetreten ist.

Laut Hirschmann habe das Team zu der Zeit, als Respawn von Facebook angesprochen wurde, einfach ein neues Medal of Honor mit modernen Technologien entwickeln wollen und intern an der Konzeptualisierung der Erzählung und an der Struktur des Spiels gearbeitet. Facebook hatte bereits seit einer Weile versucht, Vince Zampella, den CEO und Mitgründer von Respawn Entertainment, zu erreichen, um das Entwicklerstudio mit einem Spielprojekt für Oculus VR zu beauftragen. Das Team habe daraufhin Oculus seine Pläne für ein Medal-of-Honor-Spiel präsentiert und man habe sich noch direkt im Raum auf ein gemeinsames VR-Projekt einigen können.

Die Kampagne von Medal of Honor - Above and Beyond soll in drei Akten erzählt werden und ist zur Zeit des Zweiten Weltkrieges angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle eines OSS-Agenten (Office of Strategic Services), der die Aufgabe hat, durch Sabotage-Missionen zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die französischen und russischen Truppen im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht zu unterstützen. Die Missionen wurden nach Angaben der Entwickler von den Geschichten der Kriegsveteranen des Zweiten Weltkrieges inspiriert. Dabei soll viel Wert auf die Authentizität und realistische Atmosphäre gelegt werden. Der Release des Spiels soll irgendwann 2020 erfolgen.