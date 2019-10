The Outer Worlds Pre-Load für Xbox One und Game-Pass-Nutzer möglich

PC Switch XOne PS4

In rund eineinhalb Wochen werden der Entwickler Obsidian Entertainment und Take-Two Interactives Publisher-Label Private Division das Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds (zum Preview) für PC, Xbox One, PS4 und die Switch veröffentlichen. Vorbesteller der Xbox-One-Version sowie Abonnenten des Xbox Game Pass (PC und Xbox One) können das Spiel ab sofort im Voraus herunterladen, um zum Release am 25. Oktober direkt loslegen zu können.

Für die Frühkäufer der Xbox-One-Fassung ist der Download knapp 37 GB groß, während im Xbox Game Pass lediglich eine kleine Datei von 10 MB heruntergeladen wird. Ob es hier zu einem späteren Zeitpunkt einen größeren Pre-Load geben wird, ist noch unklar. Wer noch kein PC-Abo für den Xbox Game Pass (Beta) besitzt, kann dieses aktuell für einen Euro abschließen. Nach Ablauf des Angebots wird der PC-Pass zum regulären Preis von 3,99 Euro verfügbar sein.

In The Outer Worlds erwacht ihr auf einem verirrten Kolonistenschiff auf dem Weg zum Rand der Galaxie und findet euch schon bald mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die das Überleben der Halcyon-Kolonie bedroht. Im Laufe eures Abenteuers erkundet ihr den Weltraum und lernt neue Gefährten mit einzigartigen Fähigkeiten, eigenen Missionen und Motiven kennen, aus denen ihr eine eigene Crew zusammenstellt. Gemeinsam könnt ihr die Einrichtungen und Raumstationen von Halcyon erkunden und bekommt es mit verschiedenen Fraktionen zu tun, die allesamt nach Macht in der Kolonie streben. Dabei werdet ihr auch einige schwierige Entscheidungen treffen müssen, die das Schicksal aller Bewohner von Halcyon bestimmen.