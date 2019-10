Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 6.10. bis 12.10.2019

PS4

Death Stranding ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Blitzchung-Sperre: Blizzard rudert zurück... ein wenig

Fünf Tage nach der umstrittenen Sperre des Hearthstone-eSportlers Blitzchung (lest hier die ganze Geschichte) hat Blizzard eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Dort heißt es, dass man bei Blizzard bestimmte Visionen vertrete und „die Welt durch epische Unterhaltung zusammen bringen“ möchte. Außerdem stehe man für bestimmte Werte: „Think globally, lead responsibly. Every voice matters, encouraging everbody to share their point of view.“ Live-Übertragungen der Turniere seien dazu gedacht, diese Werte und Visionen in die Welt hinauszutragen. Blitzchung habe dies jedoch dazu genutzt, um ein politisches Statement über die Situation in Hongkong abzugeben und somit die Richtlinien verletzt, die er zuvor verstanden und anerkannt hatte.

Blizzard macht in seinem Statement deutlich, dass die politischen Ansichten des Spielers Blitzchung keinen Einfluss auf die Entscheidung selbst gehabt hätten. Man hätte die gleiche Entscheidung getroffen, wenn Blitzchung eine andere ideologische Diskursposition vertreten hätte. Dennoch habe man sich aufgrund der Reichweite dieses "Vorfalls" zu einer Strafmilderung entschieden. Da Blitzchung während der laufenden Hearthstone-Saison durchweg fair gespielt habe, dürfe er sein gewonnenes Preisgeld von rund 15.000 US-Dollar behalten. Außerdem wurde die Sperre von 12 auf sechs Monate verkürzt. Selbes gelte für die beiden Kommentatoren. (Quelle: Blizzard)

Death Stranding: Game over? Gibt es nicht!

Nicht einmal mehr einen Monat dauert es noch, bis das Rätselraten um Hideo Kojimas Open-World-Actionadventure Death Stranding ein Ende hat. Denn Hand aufs Herz: so wirklich reelle Vorstellungen, was das Spiel am Ende sein will, hat doch noch immer niemand. Kojima scheint diese vage Neugier der Medien und Spieler zu genießen und lässt nur hin und wieder ein paar Andeutungen verlauten, etwa in dieser Woche in einem Interview des japanischen Spiele-Magazins Famitsu. So wird der Spieler als Sam nicht einfach – auf welche Art auch immer – sterben und anschließend an einen früheren Punkt des Spiels zurückgesetzt, sondern ähnlich wie etwa in World of Warcraft mit seiner Seele in einer Art Jenseits, im Spiel der "Knot" genannt, landen. Von dort aus muss man den leblosen Körper wiederfinden und so zu neuem Leben erwachen.

Ein weiteres Spieldetail wird das Like-System sein. Wenn der Spieler etwas benutzt, das von einem anderen Spieler erstellt wurde, erhält das System automatisch einen Like. Nachdem der Spieler es benutzt hat, kann manuell ein weiterer Like gegeben werden. Des Weiteren verriet Kojima, dass es in den schneebedeckten Bergen zu einem White-Out kommen kann, bei dem man durch das dichte Schneetreiben nichts mehr sehen kann. Außerdem werden sich Spieler im Multiplayer-Modus niemals direkt sehen können, sondern nur den Auswirkungen der anderen in der Spielwelt begegnen. So soll eine bestimmte Verbindung zwischen den Spielern entstehen. „Ich will mich mit diesem Mädchen verabreden, aber sie nicht heiraten - so eine Art der Verbindung“, erläutert Kojima. (Quelle: Reddit / Famitsu)

Payday 3: Release nicht vor 2022

Entwickler Starbreeze hat im aktuellen Unternehmensbericht angekündigt, dass mit dem 2017 erstmals angekündigten Actionspiel Payday 3 erst zwischen 2022 und 2023 zu rechnen ist. Als Grund werden interne Umstrukturierungen angegeben, nachdem das Studio durch den wirtschaftlichen Misserfolg von Overkill's The Walking Dead etwas in Schieflage geraten war. Bis zum Release von Payday 3 wird Starbreeze als Unternehmen weiter umgebaut, um auch in der Zukunft bestehen zu können. Dazu splittet man sich in die beiden Unternehmen Starbreeze Publishing und Starbreeze Studios auf. „Updates in der Zukunft sind womöglich selten und weit auseinander. Ihr solltest Payday 3 einfach nicht überstürzen“, heißt es von Seiten der Entwickler. (Quelle: Starbreeze)

Software-Verkaufs-Charts Deutschland (30.9. bis 6.10.2019)

PS4

1. (NEU) FIFA 20

2. (NEU) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

...

4. (NEU) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition

5. (NEU) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition

6. (NEU) Ghostbusters - The Video Game Remastered

Xbox One

1. ( 1 ) FIFA 20

2. (NEU) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

3. ( 3 ) Borderlands 3

4. (NEU) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition

5. (NEU) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition

...

7. (NEU) Ghostbusters - The Video Game Remastered

PC

1. ( 1 ) Anno 1800

2. ( 2 ) Landwirtschafts-Simulator 19

3. ( 3 ) GTA 5

...

5. (NEU) Grim Facade - Übernatürliche Fälle

(Quelle: GfK)

Fan entwickelt Pokékom-Browserspiel – und Nintendo gefällt es

Dass Nintendo nicht gerade zimperlich gegen Hobbyentwickler vorgeht, die Spiele mit Nintendo-Marken erstellen, ist kein Geheimnis. Umso überraschter dürfte Guangcong "Zarel" Luo sein, dass sein Browserspiel Pokémon Showdown anstandslos vom japanischen Konzern geduldet wird. In dem Online-Spiel fällt das übliche Monstersammeln und -trainieren weg. Stattdessen treten Spieler mit über 800 Kreaturen wahlweise einzeln oder im Team in Kampfarenen gegeneinander an. Unter den etwa eine Million monatlichen Usern sind laut Luo auch Pokémon-Profis, die die unkomplizierten Arena-Kämpfe zu Übungszwecken nutzen. In die offiziellen Rundenkämpfe steigt Nintendo selbst ab 15. November wieder ein. Dann erscheint Pokémon Schwert und Schild für die Switch. (Quelle: Kotaku)