Day of Dragons: Kickstarterziel mehr als 41-fach übertroffen – auch dank Google

PC

Anfang September startete das Entwicklerstudio Beawesome Games die Kickstarter-Kampagne zu seinem Erstlingswerk Day of Dragons, dessen Finanzierungsziel – im Vergleich zu anderen Projekten – bei fast schon bescheidenen 12.000 US-Dollar lag. Dieser Betrag wurde nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen – um mehr als das 41-fache, um genau zu sein. Abgeschlossen wurde die Crowdfunding-Aktion schließlich mit einer Summe von fast 534.000 US-Dollar, die von mehr als 12.100 Unterstützern bereitgestellt wurde. Kurz formuliert: Ein gewaltiger Erfolg.

Einen nicht unerheblichen Anteil daran dürften vor allem zwei Dinge haben: Im Mobile-Spiel Harry Potter - Wizards Unite aus dem Hause Niantic Labs wurde am 7. September ein Ingame-Event mit der Bezeichnung „Day of Dragons“ gestartet. Wenig überraschend, dass nach dieser Phrase auch per Google gesucht wurde – allerdings bestand und besteht bei den ersten Suchergebnissen kein Bezug zum Harry Potter-Spiel. Stattdessen – ihr ahnt es – werden die Kickstarter- oder auch die Steam-Produktseite zu Day of Dragons gelistet.

Wie der Twitter-User Thomas Bidaux weiter schreibt, erhielten die Entwickler des Spiels allein am 7. September um die 13.000 US-Dollar für ihr Projekt. Bis zum Ende der Kampagne hielt die Backer-Bereitschaft an, sodass letztendlich der erwähnte Endbetrag samt aller Stretchgoals erreicht wurde.

Wie viele User tatsächlich aufgrund der Google-Suchergebnisse für Day of Dragons Geld zur Verfügung gestellt haben, dürfte sich ohne offizielle Angaben kaum herausfinden lassen. Dass es jedoch nicht wenige Bereitwillige waren, scheint sicher zu sein.

Mit einem Posting bedankt sich der Entwickler Jonathan Slabaughbei im Namen seines Teams bei allen Backern. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ihm die „Unterstützung“ durch das Harry-Potter-Event bekannt/bewusst ist, da diese Tatsache keine Erwähnung findet.

Vielen Dank an euch alle für eure tolle Unterstützung für unser Spiel. Wow. 500.000 US-Dollar?? Das ist unglaublich. Wir haben nur um 12.000 US-Dollar gebeten! Wir haben nie um solch eine Summe gebeten! Ihr seid alle so unglaublich großzügig. Danke vielmals.

Mit Day of Dragons soll es euch möglich sein, als Drache zu spielen. Geboten werden soll euch ein Online-Kreaturen-Überlebenssandboxspiel, das über eine „große, schöne, offene Welt mit mehreren Biomen“ verfügt. Ihr könnt „die Welt als eine von mehreren Drachenarten [beherrschen] oder die Geheimnisse [lüften], um als Nichtdrachenart zu spielen“.

Frisch geschlüpft, müsst ihr euch als junger Drachen zum Beispiel um Nahrung kümmern, während euer Wachstum zunimmt. Hinzu kommen unterschiedliche Eigenschaften wie der Feueratem, das Spucken von Säure oder Unsichtbarkeit. Auch Bewegungsarten wie Fliegen, Schwimmen oder Rennen sollen möglich sein, ebenso wie das Legen von Eiern, die wiederum von anderen Spielern ausgebrütet werden können.

Weitere Informationen zu Day of Dragons könnt ihr auf der Projektseite bei Kickstarter oder bei Steam nachlesen. Die Early-Access-Phase auf der Valve-Plattform soll am 21. November 2019 beginnen. Trailer zum Spiel findet ihr in diesem offiziellen YouTube-Kanal, nachfolgend eingebettet ist eine über acht Minuten lange Aufnahme.