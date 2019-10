10 Jahre GG: Nicht zu vergessen... (Grußwort #30)

Gruß-FAQ zu 10 Jahren GamersGlobal

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichten wir vier Wochen lang täglich Grußworte. In dieser letzten Folge wollen wir noch an einige GG-Kontributoren erinnern, die darin nicht zu Wort kamen.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

29 Folgen lang habt ihr die persönlichen Antworten von GG-Mitstreitern auf die immer gleichen vier Fragen gehört, ergänzt um eine Einleitung, in der ich mich jeweils bemühte, das Wirken der jeweiligen Person bei uns anekdotisch grob zusammenzufassen. Aber natürlich haben mehr als diese 29 Personen ihren Anteil daran gehabt, dass GamersGlobal seit zehn Jahren eine in dieser Form einzigartige Alternative zu klassischen Spielemagazinen oder YouTube-Kanälen oder Podcasts darstellt.

Ein paar konnte ich nicht erreichen, ein paar wenige wollte ich nicht erreichen, einer wollte nicht mitmachen. Einen habe ich vergessen. Vor allem bei einigen freien Autoren war, trotz teils längerer Zusammenarbeit, schlicht keine allzu große Bindung da, "War mal in der Redaktion" hielt ich dann schon für eine notwendige Grundbedingung, um in der Grußwort-Teilnehmerliste zu landen.

Unter den aus einem der genannten Gründe bei den Grußworten fehlenden Mitstreitern gibt es etliche, denen ich sehr dankbar bin für ihre Mitarbeit. Beispielsweise den beiden Personen im Aufmacherbild oben: Nico Hertel (der junge, rechts) und Peter Einberger waren zwei frühe Praktikanten, die jeweils zwei Wochen bei GamersGlobal waren und beide in der Zeit gut was beigetragen haben. Nico (vin) etwa machte ein oft geschautes Video zur Xbox 360 Slim (übrigens in der gefürchteten "Fernseher-Ecke" des allerersten GG-Büros), oder auch noch Jahre später diese Preview zu StarCraft 2 (Multiplayer). Auch Peter (freeks) war längst nicht nur in seiner kurzen Praktikumszeit aktiv (in der er etwa eine Preview zu Ruse schrieb), sondern verfasste zahlreiche gute User-Artikel, darunter einen der meistabgerufenen überhaupt, Erlebt Minecraft. Weitere Praktikanten, die ich in guter Erinnerung habe, waren etwa Felix Helm und Xaver Zöllner.

PowerPlay-Veteran Knut Gollert hat in den ersten anderthalb Jahren etliche lesenswerte Meinungen für uns geschrieben, darunter WoW - Das Tokio Hotel der Spielebranche. Allerdings merke ich gerade, dass er das letzte Mal Ende 2009 bei uns eingeloggt war, also etliche Monate, bevor er seinen letzten Artikel schrieb.

Ex-GameStar-Kollege Michael Galuschka , heute Orth, schrieb während eines kurzen Intermezzos für uns, konkret die Tests zu L.A. Noire, Dirt 3 und Dirt Showdown. Ich weiß nicht mehr, wieso es nicht mehr wurden, an der Qualität der Artikel hat es jedenfalls nicht gelegen. Und auch nicht an dem wütenden Beschwerdeanruf, den ich wegen einem davon vom Hersteller bekam.

Lange und arbeitswütig dabei war Kevin Stich. Zunächst als Praktikant, dann als Mitglied der freien Redaktion (und oft in der Redaktion arbeitend), hat sich Kevin in zahlreichen Artikeln und etlichen Videos verewigt, darunter der über 100.000 Mal aufgerufene Test zu Nehrim. Auch unser Test zu Civilization 5 stammte zum größeren Teil von ihm. Ich kann mich noch an eine Abend- und Nachtsitzung mit Kevin beim Schnitt unseres Multiplayer-Videos zu Civilization 5 mit Premiere (am Highend-PC) erinnern, die ungefähr so ablief: Schnitt-Aktion 1. Schnitt-Aktion-2. Absturz. Neustart des Rechners. Neustart von Premiere. Schnitt-Aktion 3. Absturz. Kevin hat durchgehalten, aber wenige Wochen danach sind wir auf Final Cut Pro und iMac umgestiegen.

Sebastian Horst als ersten Festangestellten hatte ich ja schon bei Benjamins Grußwort erwähnt. Carsten Justenhoven war lange Zeit Teil der freien Redaktion und mehrmals hier in München zu Besuch, schrieb zahlreiche Tests -- wollte dann aber aus beruflichen Gründen jegliche Erinnerung an seine Mitarbeit bei einem Spielemagazin namens GamersGlobal getilgt haben (deswegen steht heute nur noch "GG-Redaktion" als Autor unter seinen Artikeln; der Name aber taucht natürlich noch auf). Auch Julian Minke möchte ich aus der Ferne alles Gute wünschen, er hat als Praktikant einige gute Inhalte beigetragen.

Dann sind da mehrere freie Autoren, die teils über Jahre hinweg viel gestemmt haben. Stephan Petersen war immer eine Bank bei Strategie-Tests und verwandten Themen, Marvin Fuhrmann ist als Guide-Experte der wohl Reichweite-effizienteste Schreiber überhaupt in der GG-Geschichte. Denis Michel fungiert seit Jahren als unser einziger bezahlter News-Autor. Nicht zu vergessen: der geheimnisvolle Mister G, der in der Anfangszeit von GamersGlobal viele Tests (von mir mit Anon-Bildchen gepublisht) beisteuerte. Es war, so viel verrate ich nach gut zehn Jahren einfach mal, ein festangestellter Redakteur aus München, der sich was dazu verdiente, und den ich öfters abends klandestin an Münchner U-Bahn-Höfen traf, um "Ware" (Testmuster) auszutauschen.

Und bestimmt habe ich immer noch den einen oder anderen vergessen, der eine Erwähnung verdient hätte. Wie hier natürlich gleich mehrere Dutzend Usernamen stehen könnten, die mindestens so viel (und oft viel mehr) mitgeholfen haben als die meisten der "offiziellen" Mitstreiter. Ich denke da an User wie ChrisL oder mittlerweile Schlammonster, die ganz nah dran sind an der Redaktion, oder die Archivare oder die Mods oder die Checker oder etliche andere, die in ihrer Freizeit gerne und viel und gut mithelfen und der Seite dadurch ihren Reiz geben. Und nicht zu vergessen: jene User, die sich zwar im Hintergrund halten oder zumindest nicht aktiv mitarbeiten, die uns aber konstant und merklich monetär unterstützen. Sie alle tragen ihren Teil zu GamersGlobal bei!