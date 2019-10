GOG-Midweek-Sale mit Call of Juarez, Void Bastards, Superhot und mehr

CD Projekt hat auf GOG.com einen neuen Midweek-Sale gestartet, der unter dem Motto „Shoot to Kill“ ausgewählte DRM-freie Shooter-Spiele zu reduzierten Preisen anbietet. Unter anderem finden sich Titel, wie Call of Juarez - Gunslinger (Testnote: 7.5), Superhot, Void Bastards und Project Warlock in der Liste. Die Rabatte reichen dabei teilweise um bis zu 75 Prozent.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste rabattierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen):