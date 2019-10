Call of Duty Mobile: Erfolgreichster Mobile-Start aller Zeiten

iOS Android

Obwohl der Start in China, dem Land, das 25 Prozent des weltweiten Smartphone-Marktes abdeckt, noch bevorsteht, hat Call of Duty Mobile bereits nach einer Woche die Marke von 100 Millionen Downloads geknackt. Damit ist Activisions Shooter für unterwegs der erfolgreichste Start eines Mobile-Games gelungen. Zuvor hatten Fortnite mit 22,5 Millionen und PUBG Mobile mit 22,8 Millionen Downloads im selben Zeitraum die Bestmarken inne. Das ebenfalls in der vergangenen Woche gestartete Mario Kart Tour wurde innerhalb von sieben Tagen über 90 Millionen Mal heruntergeladen und ist damit einer von Nintendos bisher erfolgreichsten Mobile-Launches.

Entwickler von Call of Duty Mobile ist das Studio Timi, das zum chinesischen Konzern Tencent gehören. Dort wartet das Actionspiel noch auf eine Freigabe. Der Titel ist kostenlos herunterladbar, setzt aber auf Lootboxen und finanziert sich durch Mikrotransaktionen. So können für schnellere Upgrades über 100 Euro ausgegeben werden. Laut Sensor Tower soll Activision mit dem Spiel allein in der ersten Woche gut 17,7 Millionen US-Dollar eingenommen haben.