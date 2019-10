Xbox Game Pass für PC im Oktober: 7 neue Spiele und Game-Pass-Updates

PC

Xbox One ab 179,95 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft erweitert die Auswahl der PC-Spiele im Xbox Game Pass diesen Monat um sieben neue Titel. Wie der Publisher über Xbox Wire verkündete, werden die Rennsimulation F1 2018 (Testnote: 9.0), das Mountainbike-Rennspiel Lonely Mountains - Downhill, das 2D-Action-Adventure Minit (Testnote: 7.0), das 3D-Adventure State of Mind (Testnote: 7.5), das Open-World-Action-Adventure Saints Row 4 - Re-Elected (Testnote: 8.0) und das Globalstrategiespiel Stellaris (Testnote: 6.5) in das kostenpflichtige Abo-Programm aufgenommen. Außerdem können sich die Rollenspielfans auf das diesen Monat erscheinende The Outer Worlds (zum Preview) freuen, das ab dem Releasetag, den 25. Oktober, für die Abonnenten spielbar sein wird. Wann die restlichen oben genannten Titel konkret verfügbar werden, ist noch nicht bekannt.

Gleichzeitig informierten die Redmonder die Abonnenten darüber, dass das Boss-Battle-Action-Rollenspiel Sinner - Sacrifice for Redemption (Testnote: 7.0) bald nicht mehr über den PC-Abo-Service verfügbar sein wird. Auch hier wird kein konkretes Datum genannt.

Neben neuen Spielen arbeitet Microsoft auch weiterhin an den Verbesserungen des Dienstes. Das neue Update bringt basierend auf dem Feedback der Nutzer neue User-Interface-Updates, die das Scrollen und Filtern in der digitalen Spielesammlung ermöglichen und durch „Autosuggest“ und „Inline-Zusatzinfos“ die Suche nach den Spielen vereinfachen. Spieler, die sich nicht entscheiden können, was sie als nächstes spielen, können sich nun von Microsoft ein Spiel durch den integrierten „Random Game Generator“ vorschlagen lassen.

Darüber hinaus gibt es neue Chat-Updates, die Unterstützung von „Direct Mentioning“ bringen. So können Spieler durch das Setzen von @ vor dem Gamertag der Freunde diese im Text erwähnen, worauf sie automatisch eine Benachrichtigung darüber erhalten, während man selbst darüber informiert wird, welches Spiel die erwähnte Person gerade aus dem Xbox Game Pass spielt. Der jeweilige Spieletitel wird dabei neben dem Gamertag gerade aktiver Freunde und in einer Pop-up-Nachricht angezeigt. Das Update beseitigt überdies einige Probleme, die beim Laden einer Seite und beim Downloaden von Spielen aufgetreten sind.