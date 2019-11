AO Tennis 2: Nachfolger der Tennis-Simulation erscheint Anfang Januar [Update]

PC XOne PS4

Update vom 8. November 2019

Bigben Interactive hat weitere Details zu AO Tennis 2 verraten und auch einen Ankündigungstrailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt. Für den Nachfolger des 2018 erschienenen Sportspiels AO International Tennis verspricht der Publisher einen handlungsbasierten Karrieremodus. Dabei soll der Erfolg eines Spielers nicht mehr nur von seinen Leistungen auf dem Tenniscourt abhängen, sondern auch von externen Ereignissen. Weitere Details zum Karrieremodus sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Wie schon im ersten Teil wird es einen Editor geben, mit dem weitere Spieler oder Plätze für die Tennis-Simulation erstellt werden können. Wie Bigben nun mitteilte, werden auch die mit dem Editor des Vorgängerspiels von der Community erstellten Inhalte in AO Tennis 2 zur Verfügung stehen. Der Publisher spricht in diesem Zusammenhang von "20.000 Spielern und Hunderten Courts".

Der Erscheinungstermin wurde um einen Tag nach hinten verschoben. Somit soll AO Tennis 2 am 10. Januar 2020 erscheinen. Als Plattformen wurden nun neben dem PC auch die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch bestätigt.

Ursprüngliche News vom 11. Oktober 2019

Bigben Interactive und das Entwicklungsstudio Big Ant Studios haben die Fortsetzung der Anfang 2018 erschienenen Tennis-Simulation AO International Tennis angekündigt. Der Titel lautet schlicht AO Tennis 2. Erneut handelt es sich um das offizielle Videospiel zu den in Melbourne stattfindenden Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Als spielbare Tennisstars wurden bislang Rafael Nadal, Ashleigh Barty und Angelique Kerber bestätigt. Viele weitere sollen folgen. Weitere Angaben zu Inhalten oder Features wurden bislang nicht gemacht, auch Bildmaterial vom neuen Tennisspiel gibt es noch nicht.

Das erste AO Tennis hatten die Big Ant Studios noch selbst vertrieben, für die Fortsetzung arbeitet der Entwickler nun also mit dem französischen Publisher Bigben zusammen. Interessant dabei ist, dass Bigben im Jahr 2018 ebenfalls ein Tennis-Videospiel veröffentlicht hat, nämlich Tennis World Tour von Breakpoint Studio.

Der Erscheinungstermin von AO Tennis 2 liegt in nicht mehr allzu ferner Zukunft. Bereits am 9. Januar 2020 soll das Spiel für den PC und nicht näher genannte Konsolen (vermutlich PS4 und Xbox One) erscheinen.