Laura Bow and the Mechanical Codex: Neues Adventure der Hobbydetektivin geplant

PC

Das bislang unbekannte Indie-Studio NineZyme Entertainment hat die Entwicklung eines neuen Point-and-Click-Adventures rund um die klassische Sierra-Abenteuerheldin Laura Bow bekannt gegeben. Die von Roberta Williams, der Autorin, Game Designerin und Mitgründerin von Sierra On-Line (später Sierra Entertainment) erschaffene Figur feierte ihr Debut im Jahre 1989, in The Colonel's Bequest und hatte 1992 in Dagger of Amon Ra ihren bislang letzten Auftritt. Knapp 30 Jahre später will NineZyme die fiktive Journalistikstudentin und Tochter des Detektivs John Bow nun in dem neuen Abenteuer Laura Bow and the Mechanical Codex zurückbringen.

In The Mechanical Codex ist die junge Redakteurin einer großen Story auf der Spur. Nachdem ein mysteriöses Päckchen an ihrem Arbeitsplatz bei New York Daily News Tribune auftaucht, wird Laura in eine Kette von Ereignissen verstrickt, die in der bisher größten Geschichte der kleinen Zeitung münden. „Eine lange Reise, ein kompliziertes Ereignis, eine lebensverändernde Erfindung und viele gefährliche Motive für Mord ...“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Weitere Details zum Spiel sind zwar noch nicht bekannt, wie die Website Adventure Gamers berichtet, soll der Titel aber die Pixelkunst der ersten beiden Abenteuer aufgeben und auf 3D-Grafik setzen. Im Kern soll der Titel laut dem Studio aber trotzdem weiterhin ein klassisches Point-and-Click-Adventure bleiben, allerdings mit modernen Features aufwarten, wie etwa Kameraübergängen, die sich an bestimmten Punkten auf die wichtigen Aspekte der Interaktion fokussieren, um etwa die Reaktionen der Figuren bei Gesprächen zu unterstreichen.

Wie es bei zurückkehrenden Klassikern oft der Fall ist, muss erstmal die rechtliche Frage geklärt werden. Dieser Prozess ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Activision wollte die Anfrage von NineZyme vorerst weder abweisen, noch dem Studio grünes Licht geben, ohne weitere Einzelheiten zu erfahren und mehr vom Spiel zu sehen. Die Entwickler arbeiten daher aktuell an einer Demo, die voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2020 fertiggestellt wird. Sollte der Publisher dem Studio dann eine Zusage erteilen, soll der Titel 2021/2022 für Windows, Mac und iOS veröffentlicht werden (Konsolenports und Android-Release sind nicht ausgeschlossen).