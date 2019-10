Winter Ember: Iso-Stealth-Game mit Thief-Flair angekündigt

PC

Auf den ersten Screenshots zum kommenden Stealth-Actionspiel Winter Ember sieht es aus, als würde sich Meisterdieb Garrett in isometrischer 3D-Grafik zurückmelden: Pfeile auf dem Rücken, das Cape flattert im Wind, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Der Protagonist dieses bei Sky Machine und den Blowfish Studios entstehenden Spiels heißt jedoch Arthur Artorias und seine Ziele konzentrieren sich nicht auf Gold und Juwelen, sondern auf Rache. Denn eine militant-religiöse Fraktion namens Greater Heaven hat die Gewalt über die düster-viktorianische Stadt, die einst Arthurs Zuhause war, über- und ihm alles weggenommen.

Jedes Level bietet mehrere Wege zum Ziel, auf denen ihr vor allem die Dunkelheit zu eurem Vorteil nutzen müsst. 30 Spezialpfeile stehen euch im Laufe des Spiels zur Verfügung, so gibt es etwa ein Wiedersehen mit dem bereits aus der Thief-Reihe bestens bekannten Wasserpfeil, der Fackeln löscht und zusätzliche Schatten zum Verstecken und Ausspähen schafft. „Sky Machine hat ein fesselndes Stealth-Spiel entwickelt, bei dem Beleuchtung, Vertikalität und ein umfassendes Toolset hervorragend zum Einsatz kommen, damit die Spieler sich so frei bewegen können, wie sie es für richtig halten“, heißt es in der Ankündigung des Indie-Publishers Blowfish Studios. An diesem Wochenende wird Winter Ember auf der Comic Con in Los Angeles vorgestellt. Dann wird vielleicht auch ein bisher nicht bekannter Veröffentlichungstermin für das PC-Spiel bekannt gegeben.