PC

Dungeon Lords 2012 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dungeon Lords 2012 ab 3,96 € bei Amazon.de kaufen.

Zugegeben, der Porno-Artikel ist eine Clickbait. Aber auch abseits der Tatsache, dass der Interviewte ein Namensvetter von mir ist und auf die Macht der zwei Qs schwört, ist der Artikel den Klick wert, obwohl es keine saftigen Bildchen zu sehen gibt. Auch die anderen Lesetipps sind in dieser Woche dunkel, böse und gemein – und gerade deswegen absolut lesenswert. Viel Spaß beim Schmökern!

Zwischen Blowjobs und Bußgeld | Gaming-Porno-Regisseur packt aus

spieletipps.de am 09.10.2019 von Dom Schott

Michael, der in Wahrheit ganz anders heißt, aber in diesem Interview aus unverständlichen Gründen so genannt wird, produziert seit 10 Jahren Game-Pornos: Sexfilme mit 3D-Figuren aus Computerspielen wie Borderlands 3. Über Patreon-Einnahmen finanziert Michael damit den Lebensunterhalt seiner Familie, aber auch in diesem nischigen Genre erweisen sich Firmen wie Blizzard mal wieder als echte Spaßbremse.

Dungeon Lords – Das „Arme Ritter“ des RPG-Genres

seniorgamer.blog am 10.10.2019 von Harzzach

Dungeon Lords ist objektiv kein gutes Spiel. Manche würden es vielleicht in die Kategorie "Miese Machwerke" einsortieren und lägen dabei nicht ganz falsch, denn schon zum Release 2005 war das Spiel derart abgestanden und veraltet, dass man als RPG-Fan nur fremdschämend im Boden versinken konnte. Warum nur tun sich Menschen so etwas heute noch freiwillig an? Weil man hier schön sehen kann, wie aus einem Haufen gräulicher Trümmer am Ende Spielspaß entstehen kann!

Spiele müssen Spaß machen! | Nein verdammt, müssen sie nicht!

welcometolastweek.de am 24.09.2019 von Benja Hiller

Filme transportieren Sympathie, Antipathie, Ekel, Angst, Enttäuschung, Wut, Unverständnis, Freude, Mitleid und Verzweiflung zur ZuschauerIn. Spaß ist nicht immer mit dabei, trotzdem fühlt sich die Autorin dabei bestens unterhalten. Games hingegen kleben seit 40 Jahren auf dem Stadium einer Jahrmarktsattraktion fest, Hauptsache Spaß!? Mitnichten!

Fundstück: Die Suche nach dem Bösen

grimme-game.de am 17.09.2019 von Andreas Garbe

Die Darstellung von Videospielen im Fernsehen ist geprägt von einer negativen Konnotation. RTL2 News berichtete nur über Konsolenhersteller, die bereit waren, dafür Geld zu zahlen. In anderen Nachrichtensendungen wie der Tagesschau werden Spiele nur erwähnt, wenn es eine Gewalttat gab und eine einfache Antwort auf die Warum-Frage benötigt wird. Ein ernüchternder Blick hinter die Kulissen der TV-Medienwelt.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Warum ziehen wir in den Krieg?

gamersglobal.de am 14.10.2011 von ChrisL

Nicht jede Idee, die manch Kolumnist in seine erst kürzlich veröffentlichten Texte gegossen hat, ist brandneu. Denn schon vor genau acht Jahren hat sich unser ChrisL ausführliche Gedanken zu Militär-Actiontiteln gemacht. Das Layout seines Artikels mag veraltet sein, das Thema ist es ganz sicher nicht! Verdienen wir diese Spiele?

Themenwoche: Kriegsspiele

Während der Recherchen zu meiner Q-lumne: Totale Gehirnwäsche (Teil 1 + 2) habe ich eine Reihe von Artikeln entdeckt, die ich leider nicht alle einbauen/verlinken konnte. Wenn euch das Thema interessiert, sind hier meine Lesetipps speziell zu diesem Themenschwerpunkt.

Auf ign.com berichtet ein US-Marine davon, wann Shooter die Grenze des Anstands überschreiten: Call of Duty: Modern Warfare and the Cruel Realities of White Phosphorous. Bei replaying.de findet ihr einen Artikel zur den Startschwierigkeiten von Medal of Honor: Spielberg wäre fast gescheitert. Und bei technologyreview.com erfahrt ihr, wie Rassismus die Debatte um 'Amokläufe durch Killerspieler' beeinflusst: The connection between video games and mass shootings isn’t just wrong—it’s racist.

Im Video: Alle Blizzard-Spiele von 1991-2019

Das Vertrauen von Kunden zu gewinnen, dauert Jahre. Es zu verlieren, nur wenige Sekunden. Das Video der Woche zeigt am Beispiel von Blizzard eindrücklich, wie schnell Sympathien verspielt sind. Und das ganz ohne Zutun von China. Vor allem aber könnt ihr in Nostalgie schwelgen, welche fantastischen Spiele Blizzard uns geschenkt hat!

Wenn ihr auf interessante Beiträge gestoßen seid und euren hochgeschätzten Usernamen an <dieser Stelle> lesen möchtet, freuen sich die Autoren Necromanus und Q-Bert über eine Nachricht.