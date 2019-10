Epic Games Store: Surviving Mars gratis verfügbar // Nächste Spiele bekannt

PC

Aktuell bietet der Epic Game Store das Aufbauspiel Surviving Mars (im Test: Note 7.5) bis zum 17. Oktober kostenlos feil, dessen Nachfolger Surviving the Aftermath am 19. Oktober im Zuge der PDX Con in Berlin vorgestellt wird (wir berichteten).

Der Name legt es schon nahe: Eine funktionierende Kolonie auf dem roten Planeten zu errichten ist im Titel von Haemimont Games mit nicht geringen Herausforderungen verbunden. Nachdem ein Geldgeber für das Mammutprojekt ausgewählt wurde, rollen zunächst nur Roboter durch die unwirtlichen Weiten. Kaum freut ihr euch über die ersten Menschen auf dem Mars, da liegen sie euch schon mit Anforderungen in den Ohren. Und Meteoriten schauen auch gerne mal unangekündigt vorbei. Ebenfalls für den Zeitraum frei verfügbar ist die Erweiterung Space Race, die hauptsächlich rivalisierende Kolonien einführt.

Auch die folgenden Gratis-Titel wurden bekannt gegeben. Anschließend wird zum einen für eine Woche Alan Wake's American Nightmare (im Test: Note 7.5) von Remedy kostenfrei zu haben sein. Die kurze, ballerlastige Fortsetzung setzt nach dem Ende des Erstlings an und handelt vom Kampf des titelgebenden Schriftstellers gegen seinen wahnsinnigen Doppelgänger Mr. Scratch.

Gleichzeitig wird das Cyberpunk-Horror-Adventure Observer kostenlos verteilt, für das Team Bloober verantwortlich zeichnet, die zuletzt Blair Witch (im Test: Note 7.0) veröffentlichten. Darin schlüpft ihr in die Rolle des Observers Dan (gespielt vom leider jüngst verstorbenen Rutger Hauer), eines augmentierten Polizisten, der sich in die Erinnerungen anderer Personen einklinken kann. Auf der Suche nach seinem Sohn im Krakau des Jahres 2084 untersucht er einen abgewrackten Wohnblock und entdeckt bald mehrere Leichen.