Sunlight Games startet Retro-Label // Gold Rush! für Amiga erster Titel

Der Indie-Entwickler Sunlight Games hat das Retro-Label "RetroTainment" ins Leben gerufen, auf dem alte und neue Spiele für Systeme aus den 1980er und 1990er Jahren in klassischen Kartons erscheinen. Den Anfang macht ab 12. Oktober 2019 Sierras Point-and-Click-Adventure Gold Rush! in einer speziellen Edition für den Amiga. Sunlight Games hat bereits das PC-Remake aus dem Jahr 2014 und den Nachfolger Gold Rush! 2 aus dem Jahr 2017 entwickelt und zuletzt im Mai dieses Jahres das Adventure Gangsters 1920 veröffentlicht.

Gold Rush! spielt in der abenteuerlichen Goldgräberzeit des Jahres 1849, in der ihr euch als Jerrod Wilson auf die Reise über drei Routen in die Goldregionen macht und jede Menge Rätsel lösen müsst. Wie auch alle folgenden Titel der "RetroTainment"-Serie wird Gold Rush! in einem limitierten Pappkarton erscheinen und diverse Goodies enthalten (wie auf diesem Bild zu sehen).

Für 24,99 Euro gibt es: