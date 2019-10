Portalarium tritt Shroud of the Avatar an anderes Studio ab

PC Linux MacOS

Über den eher un- als rühmlichen Weg des Online-Rollenspiels Shroud of the Avatar haben wir vor wenigen Wochen bereits ausführlich referiert. Im besten Fall tritt nun die Kehrtwende in der Geschichte des Avatars ein, im schlechtesten kommt ein weiteres unrühmliches Kapitel hinzu. Eher heimlich und unscheinbar hat Executive Producer Starr Long im SotA-Forum verkündet, dass Portalarium sämtliche operativen Assets und somit die Entwicklung von Shroud of the Avatar an das Studio Catnip Games verkauft hat. Und Richard Garriott ergänzt:

Wir sind der Community, die dieses Spiel mit uns entwickelt hat, sehr dankbar. Die Unterstützung und Beteiligung der Community bleibt stark und wächst, und Starr und ich planen, weiterhin in der Community und im Spiel mitzuwirken.

Das neue Team, das praktischerweise zum Großteil aus ehemaligen SotA-Entwicklern unter der Leitung von Chris Spears besteht, will weiter an den Inhalts- und Zeitplänen festhalten und auf Community-Events setzen. Das nächste Ziel sei die Veröffentlichung der zweiten Episode und die Rundumverbesserung des Kernspiels. Welche neuen Pläne Portalarium nun anstrebt, blieb im Forum unbeantwortet. Ebenso die Frage der User, die seit Jahren auf ihre Kickstarter-Belohnungen warten, ob diese nun verfallen würden.