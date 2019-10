PC Switch XOne PS4 MacOS

Unsere ersten Arbeitstage als Sensenmann dürfen wir in diesem Puzzle-Adventure von Kong Orange durchleben. Diesen beschwerlichen Weg wollen wir, also known as, auf uns nehmen, weil wir nur so die Chance haben unserer Angebeteten, Betty, über den Weg zu laufen. Die Dame arbeitet, im Gegensatz zu unserer Tätigkeit im Ministerium des Todes, im Ministerium des Lebens, was ein Aufeinandertreffen nicht gerade wahrscheinlicher macht. Unser großer Traum ist es unser Objekt der Begierde zum Tanzen auszuführen. Soweit zur eher ungewöhnlichen Prämisse dieses Spiels. Zudem sollte noch der Tick unserer Figur, immerzu tanzen zu müssen, erwähnt werden.Das erwähnte Tanzbein wird, soviel sei verraten, spielmechanisch nicht weiter genutzt. Bis auf die Tatsache, dass unsere Figur jeden Schritt über das Spielareal tanzend vollführt, ist seine Leidenschaft von keinerlei Bedeutung. Zugegeben, der etwas pummelige Todesbote schwingt gekonnt die Hüften zur Musik, hier ist aber Potential verspielt worden. Sein Rhythmusgefühl hätte man an diversen Stellen in den Rätseln nutzen können. Ein weiterer Pluspunkt des Spiels ist der Humor: er ist angenehm sarkastisch, dabei aber nicht zu überdreht. Zum Beispiel müssen wir anfangs einen Hirsch zum Ableben verhelfen, dessen Kopf "retten" und an eine Wand hängen, um anschließend diesen auf den Kopf unseres Opfers fallen zu lassen damit dieser für einen Hirsch gehalten wird um ihn so seine Rolle in einem Jagdunfall spielen zu lassen..Während ihr euch durch Felix the Reaper knobelt dürft ihr die Hintergrundmusik frei wählen. Die Playlist besteht aus dreizehn ambient anmutenden Songs, die uns angenehm im unaufdringlich begleiten. Abgesehen vom erfrischend leichtfüßigen Protagonisten und der gelungenen Musikuntermalung ist das restliche Spielkonzept eher Altbekanntes. Das kaum vorhandene Tutorial erklärt uns nur das Nötigste, wir dürfen uns nur im Schatten bewegen und können Gegenstände aufnehmen und den Sonnenstand verändern.Weitere Erklärungen gibt es nicht, so musste ich mir die Funktionalität, die Gegenstände stapeln zu können, durch Ausprobieren und Durchlesen der Steuerungsoptionen aneignen. Aufgeteilt ist das Spiel in fünf Kapitel, in denen verschieden viele Unteraufgaben darauf warten, von euch gelöst zu werden. Im ersten muss zum Beispiel erst ein Hirsch getötet werden, dann ein Fass mit Bier an einen bestimmten Punkt bewegt werden, um dann abschließend das Fass für die finale Todesaufgabe des Kapitels nutzen zu können.Für jede dieser Aufgaben gibt es einen kurzen Steckbrief des Delinquenten, den es zu beseitigen gilt. In diesen Lebensläufen wird auf humorvolle Art und Weise dargelegt, warum gerade diese Person es durchaus verdient hat, sein Leben auszuhauchen. Die einzelnen Abschnitte fordern den Hirnwindungen angemessen heraus. Beim ersten Durchgang ist die Höchstpunktzahl nur schwer zu erreichen, denn hierzu müssen wir die Aufgaben in einem Zeitlimit lösen, dürfen eine maximale Anzahl Schritte nicht überschreiten sowie nur sehr wenige Sonnendreher verwendet haben. Wem dies alles nicht reicht, für den gibt es noch einen „Hardcore Elite Sensenmann“-Modus, in welchem die Levels mit mehr Hindernissen und drei aufzusammelnden Felix-Münzen aufgemotzt werden. Wenn wir mal nicht weiterkommen, dann dürfen wir uns jederzeit die nächsten Schritte anzeigen lassen oder den Abschnitt neu starten.Die Grafik auf Basis der Unity-Engine ist sehr angenehm anzusehen. Für manch einen mögen die Schriften auf dem Switch-Display etwas klein sein, ich fand sie aber durchaus noch gut lesbar. Im Dock über einen größeren Bildschirm war es gar kein problem mehr. Allerdings waren die teils recht langen Ladezeiten auf der Nintendo-Konsole etwas gewöhnungsbedürftig. Die Motivation einen Abschnitt durch stetige Optimierung mit Bestnote zu bestehen haben wohl nur Hardcore-Puzzlefans. An einigen Abschnitten habe ich durchaus mehr als zwanzig Minuten getüftelt und hatte danach wenig Interesse dies nun noch einmal optimal zu spielen. Zumal man dafür nicht weiter als mit eben jener Bestnote belohnt wird.