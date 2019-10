Playstation Store: Rabatte auf zahlreiche VR-Spiele

PS4

Playstation VR ab 265,00 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat im Playstation Store einen neuen Sale gestartet, bei dem zahlreiche Titel für die Playstation VR im Preis reduziert wurden. Das Angebot umfasst unter anderem Spiele, wie Batman - Arkham VR, Borderlands 2 VR, Superhot VR, Moss (Testnote: 7.0), Robinson - The Journey, Doom VFR (Testnote: 7.0), Wolfenstein - Cyberpilot (Testnote: 6.5) und Rez Infinite. Die Rabatte reichen teilweise um bis zu 60 Prozent. Alle Preise gelten bis zum 23. Oktober 2019.

Bei einigen Spielen bietet Sony den Playstation-Plus-Abonnenten einen zusätzlichen Rabatt. Diese Titel sind in dieser Meldung mit einem Sternchen gekennzeichnet. Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter VR-Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):