Sony entlässt zahlreiche Mitarbeiter nach PS5-Ankündigung

Einem Bericht von Videogames Chronicle zufolge hat Sony kurz nach der Ankündigung des Veröffentlichungszeitraums für die PS5 zahlreiche Mitarbeiter seiner europäischen Zweigstelle entlassen. Laut dem Artikel besuchte ein amerikanischer Playstation-Director am Dienstag Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) in London, um die Umstrukturierung mehrerer Bereiche, einschließlich Marketing und PR, bekannt zu geben. Die betroffenen Mitarbeiter wurden daraufhin benachrichtigt und es wurden Besprechungstermine für entlassene Angestellte angesetzt, die ein erneutes Vorstellungsgespräch für ihren Job führen mussten.

Einige Entlassungen gab es auch beim Team von Creative Services bei Sony Interactive Entertainment America (SIEA). Auf Twitter machten sich die Mitarbeiter Luft über die plötzlichen Entlassungen: „Ich hasse es, dass dies durch die PS5-Ankündigung übertönt wird“, so einer der Betroffenen. Der Einfluss von Sony Interactive Entertainment America hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen, nachdem Sony beschlossen hatte, sich weiter in Richtung einer zentralisierten globalen Struktur zu bewegen. Zuvor konnten die regionalen Zweigstellen von PlayStation autonom agieren, ihre eigenen Spiele erschaffen und die Marketingbudgets dafür bestimmen. Auf diese Weise konnten zwar einzelne Niederlassungen auf die Wünsche ihrer eigenen regionalen Kundschaft eingehen, die unzusammenhängende Struktur frustrierte allerdings die Third-Party-Entwickler, weshalb sich Sony für eine Änderung entschied.

Nach der Umstrukturierung wird Sony Interactive Entertainment America laut dem Bericht nach und nach die weltweite Führung übernehmen, da die Zweigstelle in Europa bereits jetzt häufig Aufträge vom US-Unternehmen entgegennehmen muss. SIEE (ehemals SCEE) ist seit den Anfängen der Playstation One dabei und ist für die Massenmarkt-Franchises, wie Wipeout, Little Big Planet, Killzone, Singstar, EyeToy, sowie den Großteil des PSVR-Absatzes verantwortlich. Viele Mitarbeiter seien laut VGC jedoch der Meinung, dass durch die Umstrukturierung die Europäische Zweigstelle in der kommenden Konsolengeneration viel Einfluss einbüßen wird.

Der Einfluss von SIEA sei so stark geworden, dass die europäischen Mitarbeiter nicht einmal über die Entscheidung informiert wurden, die Details zur Veröffentlichung der PS5 bekannt zu geben. Ähnlich verlaufe es auch mit den von SIEA gestarteten Livestream-Events, wie State of Play, bei denen die Mitarbeiter in Europa nicht mal über die Inhalte bescheid wissen. Durch die Zentralisierung und die damit einhergehenden Umstrukturierungsmaßnahmen sollen dutzende Mitarbeiter in ganz Europa in den vergangenen zwölf Monaten ihre Jobs verloren haben. Die neusten Entlassungen waren somit wenig überraschend. Einige unzufriedene leitende Angestellte sollen das Unternehmen nach den Entlassungen freiwillig verlassen haben.

Die Umstrukturierungspläne hatte Sony bereits im April 2018 bekannt gegeben. Kurz nach der Ankündigung wurde den Vertriebs- und Marketingabteilungen von SIEA, SIEE und SIEJA mitgeteilt, dass sie ab sofort Jim Ryan, dem damaligen stellvertretenden Präsidenten und Leiter des weltweiten Vertriebs und Marketings unterstehen würden. Ein Jahr später, im April 2019, wurde Jim Ryan zum Präsidenten und CEO von Sony Interactive Entertainment ernannt.