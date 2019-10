Valve veröffentlicht neuen Patch für 21 Jahre altes Half-Life

PC Linux MacOS andere

20 Jahre, 10 Monate und 19 Tage nach der Veröffentlichung von Half-Life wurde ein neues Bug-and-Security-Update zum 3D-Schützenfest von 1998 veröffentlicht. Dieses stammt jedoch nicht wie seit Jahren von Fans, sondern vom Original-Entwickler Valve selbst. Neue Spielerlebnisse dürft ihr allerdings nicht erwarten, da überwiegend nur einige Anpassungen in der Konsole vorgenommen wurden. Außerdem wurde ein Bug, der in bestimmten Situationen das Nachladen leerer Waffen verhinderte, behoben sowie unnötiges Texture Sclaing abgeschaltet. Erst vor wenigen Wochen hatte Valve kleine Verbesserungen an Half-Life 2 vorgenommen. Beide Titel sind in für moderne Systeme angepassten Versionen für 9,99 Euro bei Steam erhältlich.

Die komplette Liste der Änderungen: