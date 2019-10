Kostenlose Premium-Inhalte im Oktober 2019

Wenn du kein GamersGlobal-Abo hast, dann kannst du dir aktuell sieben hochwertige Premium-Inhalte aus den letzten Wochen ansehen. Viel Spaß dabei!

Test: eFootball PES 2020

Preview: Luigi's Mansion 3

Meinung: Micks ultimative Entwickler-Tipps

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, unsere aufwendigeren Formate bleiben allerdings unseren Premium-Abonnenten vorbehalten. Anders könnten wir sie einfach nicht mehr finanzieren. Damit du dir auch als Nicht-Abonnent ein Bild von der Qualität unserer Inhalte machen kannst, findest du hier sieben Inhalte aus den letzten Wochen, die du kostenfrei nutzen kannst. Wir wünschen viel Spaß dabei!Mit frischen Lizenzen an Bord sowie neuen und verbesserten Spielsystemen tritt Konami mit seiner Fußball-Simulation einmal mehr gegen EA-Konkurrent FIFA an. Doch reicht das am Ende für Platz Nummer 1?Tollkühn ist nicht unbedingt das Adjektiv, das einem bei Marios Bruder als erstes in den Sinn kommt. Doch ein Hotel von Geistern zu säubern braucht definitiv Mut und verspricht viel Spaß.Mick Schnelle rettet notleidende deutsche Spieleentwickler. Und das ganz regional und klimaneutral mit naheliegenden Tipps, auf die aber außer ihm offenbar noch nie jemand gekommen ist.

Veröffentlicht am 20.09.2019: Legend of Zelda ist eine langlebige Serie, Link's Awakening stammt noch vom Game Boy. Nun ist es auf der Switch neu veröffentlicht worden, mit Bonbon-Grafik und besserer Steuerung. Zeit für eine SdK!



Jörgspielt: Fantasy General 2, Close Combat B.F., Astra Exodus u.a.

Veröffentlicht am 01.09.2019: In dieser Folge von Jörgspielt zieht Jörg freudig über zwei geschätzte Kollegen her (wo, wenn nicht in diesem Subjektivformat?) und hat einige Gamescom-Nachzügler samt Anekdoten auf Lager.



Die Viertelstunde: Ghost Recon Breakpoint

Veröffentlicht am 06.09.2019: Auf der südpazifischen Insel sind die Wölfe los. Als Mitglied der Ghosts macht ihr euch auf, den Halunken unter Cole D. Walker das Handwerk zu legen. Dennis hat in Paris probegeballert.



WoSchCa 6.9.2019: Nintendo-Direct-Recap & Cyberpunk-Multiplayer

Veröffentlicht am 06.09.2019: Es war die Podcast-Stargast-Woche bei GamersGlobal. Am 6. September diskutierten Dennis und ein Mitstreiter, den ihr in Zukunft öfter hören werdet, über die Nintendo Direct, Microprose und Cyberpunk.