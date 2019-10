Google Stadia: Soll sich besser spielen als am PC dank „negativer Latenz"

Der Stapellauf von Googles Cloud-Streaming-Service Stadia rückt immer näher und die Marketing-Maschinerie schaltet einen Gang höher. So hat Madj Bakar, technischer Leiter bei Google, in einem Interview behauptet, Google Stadia werde in ein oder zwei Jahren dem Spielen auf Desktop-PCs und anderer lokaler Hardware überlegen sein. Mit der neuen Technologie können Spiele in der Cloud reaktionsschneller und flüssiger ausgeführt werden als vor Ort, „unabhängig davon, wie leistungsfähig die lokale Maschine ist“. Möglich sei dies, so Bakar, durch „negative Latenz“. Stadia könne einen Puffer schaffen und einerseits durch schnelles Erhöhen der Bilder pro Sekunde die Verbindungszeiten senken und andererseits Tasteneingaben vorhersagen.

Faktisch bedeutet dies, dass die KI von Google Stadia bereits ahnt, welche Aktion der Spieler als nächstes ausführen wird. Laut einem Spieleentwickler möchte Google eine Art Verzweigungsvorhersage verwenden, die bereits im CPU-Design zum Einsatz kommt. Inwiefern dies in schnellen Ego-Shooter-Multiplayer-Gefechten funktionieren soll und welche Auswirkungen dabei die Verbindungsgeschwindigkeit hat, ließ Bakar offen. In ersten Beta-Tests von betrugen die Latenzen 166 bis 188 Millisekunden bei einer 1080p-Auflösung. Wer in dieser Auflösung mit 60 FPS spielen möchte, sollte über eine Internetverbindung mit mindestens 25 MBit/s (DSL 25.000) verfügen. Mit einer nur etwas stärkeren 35 MBit/s-Leitung soll man bereits auf 4K-Niveau spielen können. Das Einzige was man dafür benötigt ist ein Chrome-Browser und die Stadia App und einen Chromecast-Stick. Ab Herbst 2020 soll zudem ein Android-TV-Fernseher erscheinen.

Google Stadia wird voraussichtlich am 12. oder 13. November 2019 zum Startpreis von 129 Euro starten, als Launch-Titel stehen unter anderem fest: