Indivisible: Rebellisches Mädchen ins Action-RPG-Abenteuer gestartet

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Fast vier Jahre haben sich die Lab Zero Studios aus Los Angeles nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo mit über 32.000 Spendern mit dem 2D-Action-Rollenspiel Indivisible (zu Deutsch: unteilbar) Zeit gelassen. Zeit genug, um einen Publisher zu finden (505 Games) und einen langen Soundtrack von Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Seiken Densetsu 3) einspielen zu lassen. Seit dem 8. Oktober steht der als Metroidvania-ARPG bezeichnete Titel für PC, PS4 und Xbox One für 35 bis 40 Euro als Download bereit, seit heute ist auch eine physische Einzelhandelsversion für PS4 und Xox One verfügbar. In Kürze soll eine Switch-Umsetzung folgen.

Die Geschichte erzählt von dem rebellischen und furchtlosen Mädchen Ajna, dessen idyllische Heimat eines Tages von seltsamen Kreaturen angegriffen wird. Mit der Axt in der Hand und einer mysteriösen Kraft im Herzen zieht sie los, das Land zu retten. Auf ihrem Weg trifft Ajna immer wieder auf sogenannte Inkarnationen, Menschen, die sie absorbieren und dann wieder manifestieren lassen kann, damit sie an ihrer Seite kämpfen. Jede Inkarnation besitzt dabei ihre eigene Persönlichkeit und Lebensgeschichte, die sich auf Kampf und Rahmenhandlung auswirken.

Indivisible will sich durch den handgemalten Comicstil, der mit der hauseigenen Z-Engine umgesetzt wurde, von anderen Genrevertretern unterscheiden. Neben der Erkundung der Fantasywelt – inspiriert durch verschiedene Kulturen und Mythologien der Menschheitsgeschichte – stehen vor allem die Echtzeit-Gruppenkämpfe im Fokus. Im PlayStation-Store und auf Steam stehen euch nach wie vor die frühen Demos aus dem Jahr 2015 zur Verfügung. Taufrisch ist jedoch der nachfolgende Launch-Trailer.