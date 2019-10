Netflix's The Witcher: Präsentation auf Lucca Comics and Games geplant

andere

Mit dem ersten Trailer, der im Rahmen der diesjährigen Comic Con in San Diego präsentiert wurde, hatte Netflix bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Serienadaption von The Witcher geboten. Seitdem warten die Fans auf neues Material aus der TV-Show und wie es aussieht, werden sie sich nicht allzu lange gedulden müssen, denn ein neuer Clip soll schon am 31. Oktober im Zuge der Lucca Comics and Games in Toskana präsentiert werden.

Dies haben die Veranstalter des Events selbst via Instagram verkündet. Neben dem neuen Trailer wird es auch Neuigkeiten zur Serie, sowie Meetings und Panels mit dem Showrunner Lauren Schmidt Hissrich und den beiden Darstellerinnen Anya Chalotra und Freya Allan geben. Chalotra verkörpert in der Serie die mächtige Zauberin Yennefer von Vengerberg, während Allan in die Rolle von Geralts Ziehtochter „Ciri“ (Cirilla Fiona Elen Riannon) schlüpft. Auch Andrzej Sapkowski, der Autor der Romanreihe, auf der die Serie basiert, wird vor Ort sein.

Aktuellen Gerüchten zufolge soll während der Veranstaltung auch ein konkreter Release-Termin für die Serie enthüllt werden. Offiziell bestätigt wurde dies bisher allerdings noch nicht.