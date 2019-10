The Punisher: Jon Bernthal wäre bei Spielumsetzung dabei, wenn es richtig gemacht ist

Zwei Staffeln lang hat der Schauspieler Jon Bernthal (Sicario, The Walking Dead) den Hauptcharakter Frank Castle in der Netflix-Adaption von The Punisher verkörpert. In einem Interview mit Comic Book wurde der Darsteller gefragt, ob er bereit wäre, auch in einem Spiel in die Rolle des Rächers zu schlüpfen. Bernthal zeigte sich nicht abgeneigt, betonte allerdings, dass es für ihn sehr wichtig sei, dass eine potentielle Umsetzung richtig gemacht wird:

Frank Castle ist sehr wichtig für mich. Dass er richtig umgesetzt wird, ist für mich von enormer Bedeutung. Daher interessiert es mich weniger, ob, sondern mehr, wie es gemacht wird, denn ich möchte ihn und meine Vision für ihn schützen.

Ob sich ein Entwickler einer Spielumsetzung annehmen wird, bleibt abzuwarten. Gerüchten zufolge wäre Disney daran interessiert, die Serie später auf seinem dieses Jahr gestarteten Streamingdienst Disney Plus fortzusetzen. Offiziell bestätigt wurde dies aber bisher nicht. Bernthal selbst wirkte bereits in verschiedenen Spielen mit, darunter Manhunt, als Cerberus, in Call of Duty - Advanced Warfare (Testnote: 8.0), als Jim Decker und zuletzt in Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) und Ghost Recon - Breakpoint (im Test) als Cole D. Walker.