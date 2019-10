Donkey-Kong-Retter und Namenspatron John Kirby mit 79 gestorben

PC Switch Wii WiiU 3DS andere

Als die Universal Studios im Jahr 1984 Nintendo vorwarfen, den Riesenaffen Donkey Kong für ihr gleichnamiges Arcade- und Videospiel vom angeblich markenrechtlich geschützten King Kong geklaut zu haben, sprang der damals 44-Jährige Rechtsanwalt John Kirby für den aufstrebenden japanischen Entwickler ein. Durch den Beweis, dass die Figur King Kong nicht als Marke eingetragen war und Donkey Kong auch sonst keinerlei Ähnlichkeiten zum Kino-Monster aufwies, gewann Kirby den Prozess. Weil eine Niederlage womöglich eine große negative Auswirkung auf die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung von Nintendo gehabt hätte, zeigten sich die Japaner dem Anwalt aus Connecticut so dankbar, dass sie ihm nicht nur ein Segelschiff namens Donkey Kong schenkten, sondern die mittlerweile ikonische Spielfigur Kirby nach ihm benannten.

Die rosarote, kugelrunde Figur Kirby, die von den Herstellern als unschuldig, gut gelaunt, mit einem ausufernden Appetit versehen und mit eher mäßigen Gesangsqualitäten gesegnet charakterisiert wird, feierte seine Premiere 1992 im Spiel Kirby's Dream Land. Mittlerweile ist die Knautschkugel in 26 Nintendo-Spielen zu finden, unter anderem als Dauergast in den Super Smash Bros. Ursprünglich war für die Figur der Name Popopo vorgesehen, der Charakterdesigner Masahiro Sakurai erinnerte jedoch an die Verdienste, die John Kirby dem japanischen Unternehmen einst leistete, und wählte ihn als Namenspatron aus. Am 2. Oktober ist John Kirby im Alter von 79 Jahren an Blutkrebs gestorben.