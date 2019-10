Xbox One: Oktober-Update mit diversen Verbesserungen verfügbar

XOne

Wie der Redmonder Hersteller Microsoft via Xbox Wire mitteilte, habe man heute damit begonnen, das Oktober-Update für die Xbox One auszurollen. Dieser bringt unter anderem Verbesserungen bei den Familieneinstellungen, der Mixer-Integration und den Xbox-Game-Pass-Empfehlungen mit sich. Zudem gibt es Benachrichtigungen für den Wunschzettel.

Bei den Familieneinstellungen haben die Eltern ab sofort die Möglichkeit, nicht nur die allgemeine Spielzeit der Kinder an der Konsole, sondern auch die Spielzeit in den einzelnen Apps einzusehen und diese auch für jede App separat festzulegen. Die Familieneinstellungen sollen sich sowohl auf die Xbox One, als auch für andere Windows-Geräte anwenden lassen.

Der Mixer wurde mit dem neuen Update direkt in das Xbox-Dashboard integriert, wobei der Fokus laut Microsoft auf schnellem Zugriff und einer einfachen Bedienung lag. Spieler müssen also nicht mehr extra eine separate App aufrufen, um sich Mixer-Streams ansehen zu können.

Spieler haben ab sofort die Möglichkeit, schneller die Mitspieler zu finden, mit denen sie zuletzt zusammen gespielt haben. Dabei können Nachrichten, Freundschaftsanfragen und Einladungen zu einer Spielpartie verschickt werden. Mitglieder des Xbox Game Passes haben überdies die Möglichkeit, Spielern aus der Freundesliste Titel aus dem Abo zu empfehlen, so dass diese direkt einen Link anklicken und zu dem empfohlenen Spiel gelangen können.

Die Wunschliste wurde um Rabatt-Benachrichtigungen erweitert, die den Listenersteller, ähnlich wie bei Steam, informieren, wenn einer der Titel auf der Liste im Preis reduziert wurde.

Weitere Verbesserungen gibt es bei den Spielaufnahmen. So kann ab sofort zwischen den Optionen „Captures by me,“ „Captures by me or games,” oder „Don’t capture“ gewählt werden. Zudem werden einige ausgewählte Spieler Zugriff auf die experimentelle Option Capture & Share erhalten, für die Microsoft zunächst nur Feedback sammeln möchte.

Im Laufe des Monats soll außerdem eine neue Events-App veröffentlicht werden, die den Spielern dabei helfen soll, die verschiedenen Events in ihren Spielen (wie etwa den Start einer neuen Season, oder Feiertagsaktionen), im Auge zu behalten. Weitere Infos sollen später folgen.