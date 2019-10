PC XOne PS4

Aus der Schattenwelt: Alle aktiven Interaktionsobjekte sind hervorgehoben

Die Rätsel: Mehr Schatten als Licht

Die Belohnung der Herausforderung ist nicht unbedingt spektakulär.

Die Geschichte? Ein Glückskeks!

Warum unser Hauptcharakter die Heimat verlässt, können wir nur raten. Der Trailer zum Spiel verrät zumindest: Er erträgt die strengen Regeln nicht mehr.

Fazit

Puzzelspiel für PC, PS4 und Xbox One (gecheckt auf PC/Epic Games Store)

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 20.9.2019

Preis am 9.10.2019: 21,99 Euro (Epic Games Store)

In einem Satz: Meditativer Puzzler mit mehr Schein als Sein.

Im Juni 2018 kündigte das Studio Shifting Tides sein erstes Spiel an:. Einen First-Person-Puzzler im Stile vonsamt einer Geschichte von Licht, Schatten und der Natur der Realität, die eure Gedanken in bislang unbekannte Bahnen lenken soll.Das Kernelement von The Sojourn bilden die Rätselareale. Sie werden von zentralen Kammern aus durch Portale betreten und erst durch das Lösen aller Pflichtpuzzles geht es vom Hub aus weiter voran. Beim Betreten eines Areals startet ihr in der Lichtwelt. Eurer Wirken beschränkt sich darauf, euch zu bewegen und die „Schattenlampen“ in 45-Grad-Schritten zu drehen. Um mit anderen Objekten interagieren zu können, müsst ihr sie erst mit Schattenenergie versorgen, beziehungsweise erwecken. Über verschiedene Portale, welche jeweils ihre eigenen Beschränkungen haben, könnt ihr die Schattenwelt betreten. Hier sind nun alle Objekte erweckt und ihr könnt zum Beispiel mit Statuen den Platz tauschen, um so Abgründe zu überwinden.Mir waren die Rätselaufgaben bis zum Ende zu leicht. Für keine der Pflichtaufgaben bedurfte ich mehr als 5 Minuten, trotz der schneckenartigen Bewegungsgeschwindigkeit, die lange Wege noch weiter streckt. Relativ früh stoppte die sanfte Lernkurve und fiel sogar wieder ab, wenn neue Elemente hinzugefügt wurden, was doch mehr als kurios ist. Mich hatte das Gefühl beschlichen, dass es eben diese erweiterten Mechaniken nur noch gibt, weil die Entwickler entweder den Schwierigkeitsgrad nicht weiter erhöhen wollten oder konnten.Dieses Bild setzte sich auch fort, wenn ich nach der Pflicht noch die Kür erledigte und die Herausforderungen abschloss. Diese erweitern die Levels und sollten eigentlich schwieriger sein. Aber selbst in der handvoll Fälle, in denen die zehnte Idee nicht zum Ziel führte und ich mich so verfranst hatte, dass ich die Areale sogar neu starten musste, dauerte es nie mehr als eine halbe Stunde.Narrativ hält sich The Sojourn stark zurück, äußert Vieles lieber im Ungefähren und überlässt es damit der Interpretation des Spielers. Weder wird ein Wort gesprochen noch gibt es einen erklärenden Text. Das Eindeutigste sind noch die Namen der vier Kapitel. Der Rest sind Dioramen aus Statuen so wie gelegentliche bedeutungsschwangere Einblendungen. Am Ende der Herausforderungen gibt es noch eine Schriftrolle, in der sich ein Spruch verbirgt, wie sie auf esoterischen Kalenderblättern oder in Glückskeksen stehen. An sich ist nichts Falsches an ihnen, aber ohne einen größeren Kontext sind sie schlicht sinnentleert, bis der Leser sie selbst eben mit diesem füllt.Am ehesten kann ich noch eine Geschichte des Erwachsenwerdens erkennen, aber selbst da widerspricht der Titel schon, der ins Deutsche übersetzt "vorübergehender Aufenthalt" bedeutet.Ich mag The Sojourn, allerdings nicht aus den Gründen, für die es beworben wird. Es ist eher eine meditative Erfahrung, wenn ich mich durch die Rätsel schneide, als wirklich ein Fest für Knobelfreunde. The Sojourn ist dabei nicht unbedingt anspruchslos, aber für erfahrene Genre-Spieler auch fernab des Kopfzerbrechens.