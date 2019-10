Blizzard sperrt chinakritischen E-Sportler // Politiker und Fans protestieren

PC iOS MacOS Android

Welch unangenehme Auswirkungen die unheilige Allianz aus wirtschaftlichen Interessen, politischen Vorlieben und global immer wichtig werdender Computerspielbranche haben können, beweist und erfährt der US-Konzern Activision/Blizzard derzeit hautnah. Als am vergangenen Sonntag der bekannte Hearthstone-E-Sportler Ng "Blitzchung" Wai Chung in einem Livestream-Interview nach einem Turnier die Worte „Liberate Hongkong! Revolution of our age!“ in die Kamera rief und sich die Maske der dort seit Monaten gegen chinesische Repressionen Protestierenden vor das Gesicht hielt, war der Skandal perfekt. Die beiden Moderatoren verschwanden – hörbar lachend – nach einer Sekundenstarre unter dem Tisch, die Regie schaltete auf einen Werbe-Break um.

Blizzard reagierte umgehend, suspendierte sowohl die beiden Moderatoren, als auch Chung für ein Jahr. Sein in der laufenden Saison erspielter Gewinn von rund 14.500 Euro wurde ebenfalls eingefroren. Als Grund nannte Blizzard einen Verstoß gegen die offiziellen Regeln für Hearthstone-Großmeister (Blitzchung gehört zu den Top-50-Hearthstone-Spielern der Welt), nach denen es ihnen untersagt ist, öffentliche Aussagen zu tätigen, die dem Ansehen des Online-Sammelkartenspiels und des Publishers schaden könnten.

Bereits kurz nach dem Vorfall hatte sich Chung wie folgt geäußert:

Mein Aufruf im Stream war eine Art, mich an den Protesten zu beteiligen, von denen ich hoffe, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß, was mein Auftritt im Stream bedeutet. Es kann mir viel Ärger einbringen, auch für meine persönliche Sicherheit. Aber ich empfinde es als meine Pflicht, mich zu der Angelegenheit zu äußern.

In der Community sorgt Blizzards hartes Vorgehen für Empörung. Einige jahrelange Spieler kündigten an, ihre Accounts zu löschen, auf Twitter wurden Besucher der Anfang November startenden Blizzcon 2019 aufgefordert, ebenfalls „Befreit Hongkong!“ zu rufen. Auch aus der Politik kommen kritische Stimmen. Der republikanische US-Senator Marc Rubio twitterte etwa, dass sich „Menschen, die nicht in China leben, der Selbstzensur hingeben müssen, um nicht suspendiert oder ausgeschlossen zu werden“. Und der demokratische Senator Ron Wyden schrieb: „Blizzard zeigt, dass sie sich selbst demütigen, um der chinesischen Kommunistenpartei zu gefallen. Keine amerikanische Firma sollte Stimmen zur Freiheit zensieren, nur um das schnelle Geld zu machen.“

Für Blizzards hartes Eingreifen dürften vor allem die wirtschaftlichen Aspekte entscheidend gewesen sein. So hält der chinesische Milliardenkonzern Tencent fünf Prozent der Firmenanteile. Außerdem will man sich offensichtlich den Zugang zu einem stetig wachsenden Markt von hunderten Millionen Spielern in China nicht verbauen. Trotz einiger staatlicher Zensurmaßnahmen investiert Blizzard seit Jahren in den chinesischen E-Sport-Markt.