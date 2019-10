Spieleveteranen-Podcast: Off-Topic-Folge Oktober 2019

Der Offtopic-Podcast ist für Spieleveteranen-Patreons ab der 1-Dollar-Stufe. Thematisiert werden Events, Bücher, Musik, Serien, Filme – niemals Spiele. Heute u.a.: The Dark Crystal & Margaret Atwood .

Schon vor einigen Tagen erschienen, aber immer noch hinweiswürdig: Auch wenn Heinrich Lenhardt und Jörg Langer die Spieleveteranen sind, so müssen unsere liebsten interaktiven Unterhaltungsmedien im Offtopic-Podcast auf den Konsolen und Computern bleiben. In dem monatlich erscheinenden Sonderformat für Patreon-Unterstützer (bereits ab der 1-Dollar-Stufe!) knöpfen sich die beiden dafür aktuelle Filme, Serien, Bücher und musikalische Erzeugnisse vor, auch Abschweifungen aller Art stehen an der Tagesordnung.

Auf der Offtopic-Speisekarte für den Oktober 2019 steht Heinrichs Besuch einer Lesung von Margaret Atwood und eines Konzerts von Mark Knopfler. Jörg hingegen hat mit Interesse in Tausend Zeilen Lüge geschmökert und sich die Gangster-Serie Skylines angesehen. Zur Abrundung gibt es noch die volle Ladung The Dark Crystal.

00:11 Das Oktoberfest ist ein Schwindel, die Veteranen feiern trotzdem, wenn sie nicht gerade den Nachwuchs kutschieren oder Wahlprognosen anstellen.

07:33 Eishockey-Ressort: Wie steht es in der neuen Saison bei den Vancouver Canucks?

13:16 Musik-Ressort: Heute mit Videospiel-Bezug dank Chvrches und ihrer Single zu Death Stranding, den Black Star Riders und der Neuauflage von Abbey Road von den Beatles.

20:01 Buch-Ressort: Tausend Zeilen Lüge von Juan Moreno und Live-Lesung von Margaret Atwood samt dem neuen Buch Die Zeuginnen.

42:00 Film-/Serien-Ressort: Die Rapper-Serie Skylines, die neue Staffel Disenchantment und Heinrichs Lobgesang auf The Dark Crystal.

Wir wünschen allen Patreoniken viel Spaß – und Noch-nicht-Patreoniken sind wie gesagt schon ab 1 Dollar monatlich dabei!