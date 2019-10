10 Jahre GG: Über 60.500 News, 36.100 Steckbriefe, fast 13 Mio. EXP & mehr

Im Zusammenhang mit dem 10. Geburtstag von GG darf eine Sache nicht fehlen: Zahlen, Zahlen, Zahlen! Diesmal: Die Anzahl der News und Steckbriefe oder wie viele EXP und Kudos vergeben wurden.

Bereits zum 5. GG-Jubiläum im Jahr 2014 veröffentlichten wir eine Statistik, sodass es sich mehr als anbietet, etwa fünf Jahre später eine aktualisierte Fassung zu erstellen. Zur Verfügung gestellt hat die meisten Daten unser Admin Fabian Knopf (zu seinem Grußwort). Zum ersten Teil unserer 10-Jahres-Statistik.

News

Die News sind von Beginn an einer der Bereiche, in denen User und Redaktion eng und zum Teil seit vielen Jahren zusammenarbeiten. In der Summe wurden im vergangenen Jahrzehnt knapp 25.200 redaktionelle Top-News veröffentlicht. Die Anzahl der ausschließlich von User-Autoren verfassten News – sowohl Top- als auch „normale“ News – beträgt mehr als 35.500. Insgesamt sind auf GamersGlobal.de bislang um die 60.700 News erschienen. Rein rechnerisch ergeben sich somit folgende Werte:

6.070 News pro Jahr

505 News pro Monat

126 News pro Woche

Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit seien die intensiven Messezeiten genannt, durch die sich folgende Daten ergeben (User und Redaktion):

Electronic Entertainment Expo: 1.459 News

Gamescom: 1.353 News

Tokyo Games Show: 271 News

Plus-Galerien, User-Artikel

Die Plus-Galerien werden seit mehreren Jahren für die verschiedensten Themenbereiche genutzt. Seien es die umfangreichen Japan-Doku und E3-Galerien oder auch regelmäßige Community-Projekte wie die „Das spielen unsere User“-, die „Games-Neuerscheinungen im ...“- oder die Galerien zum Jahresende. Hinzu kommen Themen wie die „User-Spielplätze“, Brettspiele, die Lange Nacht der Computerspiele, die GermanDevDays, das Flipper- und Arcademuseum und vieles mehr. Insgesamt wurden von der Redaktion und den Usern bislang fast 300 umfangreiche Plus-Galerien erstellt.

Auch jene Userinnen und User, die sich mit längeren Texten befassen, waren in einem Jahrzehnt GamersGlobal alles andere als untätig. So wurden von 2009 bis 2019 knapp 540 User-Artikel verfasst, die ein sehr breites Themenspektrum abdecken.

Steckbriefe, Screenshots, Checks

Die Spiele-Datenbank von GamersGlobal ist in der vergangenen Dekade kontinuierlich gewachsen. Neben den Archivaren haben zahlreiche weitere User dafür gesorgt, dass sich die Inhalte der DB in nahezu allen Bereichen mehr als verdoppelt haben (Stand: 8.10.2019):

36.141 Steckbriefe (9/2014: 16.652)

Steckbriefe (9/2014: 16.652) 3.173 Serien (9/2014: 1.622)

Serien (9/2014: 1.622) 40.000 Galerien (9/2014: 17.317)

Galerien (9/2014: 17.317) 479.435 Screenshots (9/2014: 209.444)

Bevor die verschiedenen Check-Rubriken Mitte dieses Jahres in die neue, alles umfassende Spiele-Check-Kategorie zusammengefasst wurden, schrieben die Autoren 575 Checks, die sich wie folgt auf die Plattformen verteilen:

203 Xbox-Arcade-Checks

Xbox-Arcade-Checks 148 PC-Indie-Checks

PC-Indie-Checks 112 PSN-Checks

PSN-Checks 112 eShop-Checks

EXP, Kudos, Erfolge und mehr

Nachfolgend zählen wir einige jener Summen auf, die sich durch euer aktives Mitwirken ergeben, indem zum Beispiel News(-Kommentare) geschrieben oder Steckbriefe angelegt werden, nach Erfolgen gejagt oder der Kudo-Button betätigt wird. Seit September 2009 sind folgende Werte zusammengekommen (Stand: 24.9.2019):

12.798.159 vergebene EXP (9/2014: 5.474.940)

vergebene EXP (9/2014: 5.474.940) 12.102.833 erlangte GGG (9/2014: 12.595.512)

erlangte GGG (9/2014: 12.595.512) 3.329.323 vergebene Kudos (9/2014: 2.147.502)

vergebene Kudos (9/2014: 2.147.502) 117.948 erreichte Erfolge (9/2014: 60.835)

erreichte Erfolge (9/2014: 60.835) 1.757.019 freigegebene Kommentare

freigegebene Kommentare 36.570 erlangte Medaillen

Dass die Summe der GamersGlobal-Gulden geringer ausfällt als vor fünf Jahren, liegt an den intensiv per GGG-Zahlung genutzten kostenlosen Abo-Monaten, den GGG-zu-EXP-Umwandlungen (einmal monatlich bis zu 10.000) sowie an der seit dem 16.9. laufenden, erfolgreichen „GGG-Rückrufaktion“.

Dass von 2009 bis 2014 etwas mehr als zwei Millionen Kudos vergeben wurden, von 2014 bis 2019 jedoch „nur“ knapp 1,2 Millionen davon hinzugekommen sind, dürfte vor allem eine Ursache haben: Seit dem Relaunch im Jahr 2015 wird der Kudo-Button nicht mehr auf der Startseite angezeigt, sondern erst, nachdem zum Beispiel die Einzelansicht einer News aufgerufen wurde.

Spielen mit Zahlen

Zum Abschluss unser 10-Jahres-Statistik folgen Berechnungen, die freilich nicht von Belang, aber auch nicht gänzlich uninteressant sind. Verwendet wurden Daten von der „Trends & Trivia“-Seite.

Aktuell existieren auf GamersGlobal.de um die 1.757.019 Kommentare. Die Top-15-Kommentatoren haben zusammen etwa 254.164 Kommentare verfasst, was mehr als 14 Prozent aller Kommentare bedeutet. Die meisten der gelisteten User sind seit Jahren beziehungsweise nach wie vor auf GG aktiv.

Die Summe der Kudos beläuft sich derzeit auf circa 3.329.323. Die User und freien Redakteure, die in der Top-15-Kudos-Liste geführt werden, haben im Verlauf der Jahre etwa 1.716.481 Kudos für ihre Inhalte erhalten. In Prozent ausgedrückt sind das etwa 51,6 Prozent aller vergebenen Kudos. Im Gegensatz zur Kommentar-Rubrik sind von den hier aufgeführten (User-)Autoren derzeit nicht (mehr) allzu viele schreibend aktiv.

Der GamersGlobalGulden-Berg ist sehr hoch (derzeit um die 12.798.159). Zusammengenommen verfügen die 15 User und freien Redakteure mit den höchsten Einzel-Guthaben über 1.818.719 GGGs beziehungsweise 15 Prozent der GGG-Summe.

In den vergangenen zehn Jahren wurden um die 12.798.159 EXP durch das Mitwirken auf GG vergeben. Jene 15 User und Redakteure, die über die meisten EXP verfügen – unabhängig davon, ob durch GGG-Tausch und/oder Mitarbeit erlangt – erwirtschafteten 3.083.856 Erfahrungspunkte, was 24 Prozent aller EXP bedeutet.