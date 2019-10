Playstation 5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020, Controller-Facts

andere

Wie Sony im hauseigenen Playstation Blog bekannt gibt, wird die neue Playstation zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Händlerregalen stehen. Damit erscheint die Konsole wie zu erwarten im gleichen Zeitraum wie die neue Xbox Scarlett. Der Name des Geräts wurde ebenfalls enthüllt, dieser lautet wenig überraschend Playstation 5.

Neben der offiziellen Bestätigung des Namens und Release-Zeitraums wird im Playstation Blog etwas näher auf den neuen Controller eingegangen. Statt simpler Vibration soll euch das Eingabegerät nun dank echtem haptischem Feedback richtig ins Spielgeschehen einsaugen. Laut der Herstellerseite soll man nicht nur zwischen einem Autounfall und einem Tackle auf dem Fußballfeld unterscheiden können, auch verschiedene Untergründe wie Gras oder Kopfsteinpflaster sollen dank der neuen Vibrationsmechanik unterscheidbar sein.

Neben dem neuen Rüttelerlebnis soll der Dualshock 5 (Name noch nicht bestätigt) außerdem rüttelnde Trigger haben. Konkret sollen L2 und R2 von den Entwicklern direkt angesteuert werden können; so könnte beispielsweise der Widerstand eines Bogens beim Spannen ebenso spürbar werden wie das Gaspedal eines Autos.

Die Kollegen von Wired konnten in einer Exklusivstory noch einige weitere Informationen sammeln. So soll die Akkulaufzeit des neuen Controllers deutlich höher sein als die des Dualshock 4, geladen wird er über USB-C. Wenn ihr Wert auf geringe Latenzzeiten bei der Eingabe legt, könnt ihr den Controller direkt per Kabel anschließen.

Außerdem wird das Interface im Vergleich zur PS4 deutlich überarbeitet, der Fokus liegt wohl auf dem Social-Aspekt. Also habt ihr stets im Blick, was eure Freunde spielen, sehen und so weiter.

Ferner hat Wired einige technische Details aus einer Präsentation von Mark Cerny, dem System Architect, gezogen. So wird die PS5 einen Prozessor aus der Ryzen-Familie von AMD und eine Grafikeinheit der Navi-Linie aus dem gleichen Haus verbaut haben. Raytracing wird nicht über einen Software-Fix realisiert, sondern von Hardware-Seite ermöglicht. Die Spiele werden auf Datenträgern mit 100 GB Fassungsvermögen geliefert, die die PS5 über ein 4K-Laufwerk wiedergibt.