Watch Dogs: Künftig auch andere Settings außerhalb der USA geplant

PC XOne PS4

Nachdem das erste Watch Dogs (Testnote: 9.0) seinerzeit Chicago als Schauplatz nutzte und der Nachfolger Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) sich in San Francisco abspielte, hat Ubisoft für den kommenden dritten Teil der Spielserie Watch Dogs Legion (zum Preview) mit London erstmals ein Setting außerhalb der USA gewählt. Wie der Creative Director Clint Hocking jetzt im Rahmen des Tokio-Events UBIDAY 2019 verriet, wird es nicht bei einem Ausflug bleiben. Hocking dazu:

Um die Marke Watch Dogs auszuweiten, kann man nicht nur in den USA bleiben. Man muss die ganze Welt in Betracht ziehen. Es gab auch Probleme in anderen Teilen der Welt und ich dachte es wäre interessant, den Fokus auf diese zu richten.

Künftig werden die Fans also vermutlich noch andere Schauplätze außerhalb der USA sehen. Das Konzept ist Ubisoft nicht fremd, spielt sich doch die berühmte Assassin's Creed-Serie an zahlreichen Schauplätzen rund um den Globus ab, wie Palästina, Nordamerika, Italien, Frankreich, China, Ägypten und Griechenland. Man kann also durchaus gespannt sein, in welche Regionen der Entwickler das Franchise rund um die fiktive Hackergruppe DedSec übernehmen wird.