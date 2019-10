Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck ab sofort erhältlich // Launch- und Accolade-Trailer

PC Switch XOne PS4

Ab heute ist Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck, das Spinn-off zum 2017 erschienenen 3D-Platformers Yooka-Laylee (Testnote: 7.5), für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich. Auf den Release macht der Entwickler Playtonic Games mit einem Launch-Trailer aufmerksam, den ihr euch unterhalb dieser Meldung anschauen könnt. Neben dem Launch-Trailer wurde auch ein neuer Accolades-Trailer veröffentlicht, der die Stimmen der internationalen Presse enthält. Das Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.

In Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck machen sich das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee auf, um abermals ihren Erzfeind Capital B aufzuhalten. Die aus dem ersten Spiel bekannte, kapitalistische Biene will aus seinem „unerreichbaren Versteck“ heraus mit einem „Hivemind“-Gerät ein ganzes Bienenkönigreich versklaven, was das heldenhafte Duo mit der Unterstützung der Königin Phoebee, und ihrem Königlichen Beetaillon verhindern wollen.