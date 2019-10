Cyberpunk 2077: 45-minütige Präsentation auf der PAX Australia geplant

PC XOne PS4

Nachdem CD Projekt bereits auf der diesjährigen E3 in Los Angeles und auch auf der gamescom 2019 in Köln ausführliche Präsentationen zu seinem nächstes Jahr erscheinenden Open-World-Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (zum Preview) geboten hat, soll auch auf der anstehenden PAX Australia 2019 in Melbourne eine 45-minütige Demo gezeigt werden.

Das Event findet vom 11. bis 13. Oktober statt, wobei CD Projekt an allen drei Tagen eine Vorführung plant. Die konkreten Zeiten (inklusive deutscher Zeitangaben) sehen wie folgt aus:

11. Oktober (Freitag) im Main Theatre, um 1:00 pm (lokaler Zeit) Live-Übertragung in Deutschland ab 4:00 Uhr

12. Oktober (Samstag) im Main Theatre, um 3:00 pm (lokaler Zeit) Live-Übertragung in Deutschland ab 6:00 Uhr

13. Oktober (Sonntag) im Gamespot Theatre, um 12:30 pm (lokaler Zeit) Live-Übertragung in Deutschland ab 03:30 Uhr



Ob CD Projekt komplett neue oder bereits bekannte Szenen zeigen wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Neben der Präsentation plant das Studio am Xbox-Stand vor Ort noch mehr Material zum Spiel zu zeigen. Zudem soll es Autogrammstunden, einen Poster- und T-Shirt-Verkauf sowie einen Cosplay-Wettbewerb geben, bei dem der Sieger mit dem besten Cyberpunk-Kostüm einen Gewinn von 5.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen wird.