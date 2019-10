Sony entfernt Facebook-Integration auf der PS4

PS4

Wie Sony auf der offiziellen Support-Website bekannt gab, steht die Facebook-Integration ab dieser Woche nicht mehr auf der PS4 zur Verfügung. Spieler, die ihre Gaming-Inhalte und Trophäensammlungen gerne auf der Konsole via Share-Button mit Freunden teilen, haben ab sofort also nicht mehr die Möglichkeit, Facebook als Ziel auszuwählen, oder sich über die Konsole mit Facebook-Freunden zu verbinden. Das Facebook-Profil kann außerdem nicht mehr länger mit dem Playstation-Network-Account verknüpft werden und auch die Profilbilder, die von Facebook stammen, stehen auf der PS4 nicht mehr zur Verfügung.

Die Trennung könnte aber nur vorübergehend sein, denn wie ein Sprecher des sozialen Netzwerks auf Anfrage von Kotaku verriet, befinde man sich aktuell in den Verhandlungen mit dem japanischen Hersteller, die entfernten Funktionen wieder auf die Konsole zu bringen:

Wir arbeiten mit Sony daran, einen aktualisierten Vertrag abzuschließen, der die Facebook-Integration auf der Playstation verbessern soll. Während dieser Verhandlungen stehen Facebook-Funktionen auf der PS4 nicht zur Verfügung. Wir hoffen, diese wieder verfügbar zu machen, sobald sich unsere Teams einig sind.

Einen konkreten Grund nannten die beiden Seiten zwar nicht, die Trennung könnte aber die Folge der Untersuchung durch die FTC-Behörde sein, der Facebook im Juli diese Jahres unterzogen wurde. Die Federal Trade Commission hatte das soziale Netzwerk nach der Untersuchung zu einer Strafe von fünf Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen den Datenschutz verurteilt. Sony und Microsoft gehörten an der Seite von Netflix, Spotify und einigen anderen zu einer Gruppe von Facebook-Partnern, die einen Deal mit Facebook hatten und Zugriff auf erweiterte Nutzerdaten erhielten. Allerdings haben nur Sony und Microsoft die Daten auch nach der Untersuchung verwendet, was laut Ime Archibong, dem Head of New Product Experimentation bei Facebook, nur durch eine nicht rechtzeitig entdeckten Sicherheitslücke (verursacht durch einen Fehler im Code) möglich war. Nun hat Facebook den Zugriff endgültig unterbunden. Ob ein neuer Deal erreicht wird, bleibt abzuwarten.