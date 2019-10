Dominus Galaxia: 4X-Strategiespiel auf Kickstarter // Betaversion als Download

Seit dem 6. Oktober kann Dominus Galaxia auf Kickstarter unterstützt werden. Die Entwicklung des von Master of Orion 1 inspirierten 4X-Weltraumstrategiespiels ist bereits so weit fortgeschritten, dass der Entwickler StarChart Interactive eine kostenfreie, uneingeschränkte Betaversion auf itch.io zum Download bereitgestellt hat, um potentielle Backer von dem Projekt zu überzeugen. Einen Überblick erhaltet ihr zudem im etwa fünf Minuten langen Trailer.

Das rundenbasierte Spiel sieht sich mit seinem Fokus auf die Beseitigung von Micromanagement stärker in der Traditionslinie des ersten Master of Orion als in der des häufig kopierten zweiten Teils und kann durch vielfältige Konfigurationsoptionen an die eigenen Vorlieben angepasst werden. So habt ihr beispielsweise die Wahl, ob in der strategischen Ansicht mit Starlanes oder ohne gespielt wird und wie das Gründen von Kolonien abläuft.

Raumkämpfe werden auf Hexfeldern ausgetragen, können aber auch jederzeit an die KI delegiert werden, die bei Dominus Galaxia unter dem Stichwort "AI Liberation" den gleichen Regeln wie menschliche Spieler unterworfen ist und auch ohne zu schummeln konkurrenzfähig sein soll. Insgesamt sollen euch zehn Spezies zur Verfügung stehen, von denen aktuell zwei spielbar sind. Weitere Features sind zum Beispiel Diplomatie, Spionage, Invasionen und Bombardierungen von Planeten.

Für die Fertigstellung aller grundlegenden Funktionen benötigt der Entwickler 20.000 Kanadische Dollar (etwa 13.675 Euro). Bei höheren Summen werden zusätzliche Features in Aussicht gestellt, darunter auch ein Online-Multiplayermodus als Ergänzung der klassischen Hotseat-Variante.