Surviving the Aftermath: Nachfolger zu Surviving Mars in Arbeit

PC XOne PS4

Der Publisher Paradox gab bekannt, dass Haemimont Games an Surviving the Aftermath, einem Nachfolger zum Aufbauspiel Surviving Mars (Testnote: 7.5), arbeitet. Konkrete Details zu dem Spiel sollen zwar erst auf der anstehenden PDXCON 2019 folgen (18. - 20. Oktober in Berlin), der Name könnte aber bedeuten, dass möglicherweise das Überleben und Bauen in einer postapokalyptischen Spielwelt im Vordergrund stehen wird. Die Präsentation werdet ihr am 19. Oktober, um 10:00 Uhr (deutscher Zeit) auf Twitch verfolgen können. Seitens Nikhat Ali, Lead Producer für die beiden Spiele bei Paradox Interactives, heißt es in einem Statement:

Mit dem atemberaubenden Wachstum von Surviving Mars in diesem Jahr wussten wir, dass wir etwas Besonderes hatten und wir wollten neue Wege finden, um das Survival-Management-Gameplay zu nutzen. Surviving the Aftermath gibt uns die Möglichkeit, mit diesen Mechaniken auf eine neue und interessante Weise zu experimentieren, die, wie wir glauben, unseren Spielern gefallen wird.

Surviving the Aftermath soll gegen Ende des kommenden Jahres veröffentlicht werden. Geplant sind Umsetzungen für PC (via Steam und Epic Game Store), Xbox One und die PS4. Einen ersten knapp einminütigen Teaser könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.