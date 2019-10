10 Jahre GG: Rüdiger Steidle (Grußwort #22)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Heute zu Gast bei den Gruß-Fragen: Rüdiger Steidle.

Ich weiß noch, wie der junge Rüdiger Steidle zu uns kam und von mir gleich mal ins Büro mit dem grimmigsten Redakteur gesetzt wurde, den wir zu bieten hatten: Mick Schnelle. Spätestens jetzt sollte euch klar sein, dass ich von GameStar rede, nicht von GamersGlobal. Jedenfalls schlug sich Rüdiger tapfer, wagte es auch nach mehreren Monaten erstmals, seinem Mentor fachlich zu widersprechen und wurde zu dessen größter innerredaktioneller Konkurrenz, wenn es um die Verteilung von Simulationen oder Aufbauspielen ging. Nach einigen Jahren verließ Rüdiger GameStar und kam bei Computec unter – und noch mal etliche Jahre später, nämlich 2013, konnte ich ihn dann als Autor für GamersGlobal gewinnen.

Rüdiger hat in den letzten sechseinhalb Jahren viele Tests für uns verfasst, darunter waren etliche (echte und vermeintliche) Schwergewichte wie Panzer Corps Grand Campaign (zum Test) oder SimCity (zum Test). Ausgerechnet ein frühes Mammutwerk von ihm wurde sehr kontrovers diskutiert: Rome 2 Total War (zum Test). Nach dem Test in "nur" wenigen Tagen und über 30 Stunden Spielzeit (wozu dann noch etliche Stunden für das Schreiben und Bebildern des Artikels kamen) hatte Rüdiger eine 8.5 gegeben – im Nachhinein zu viel für ein zwar unbestreitbar episches und vielseitiges, aber eben auch verbuggtes und unbalanciertes Strategiespiel, das zudem von einer teils gut, oft aber mies ziehenden KI gebeutelt war.

Der Test stand unter keinen guten Vorzeichen, da das Testmuster spät kam. Zu spät für mich, ich war mittlerweile in den Familienurlaub auf eine italienische Insel entschwunden. Der Plan war dennoch, dass auch ich etliche Stunden spielen und meine Erfahrungen beitragen würde – denn wofür gibt es Internet? Trotz mehrerer Telefon-Datenkarten-Investments in Höhe von über 100 Euro und Downloads von etwa 70 GB (teils mehrfach wegen der Steam-Datei-Reparatur) wollte Rome 2 nicht laufen auf meinem Spiele-Laptop. Ich tauschte Mails mit einem Techniker bei Creative Assembly aus, bis der nicht mehr reagierte. Rome 2 startete nicht in Italien, basta. Rüdiger spielte derweil mehrere der Völker im Early- und teils bis ins Mid Game, um einen guten Überblick zu bekommen. Und genau das war, neben der insgesamt geringer als geplanten Stundenzahl, die wir in den Test stecken konnten, das Problem: Bei Notenvergabe (über die wir heiß diskutierten an einem späten Sonntagabend, trotz oder wegen der mediterranen Umgebung auf meiner Seite) hatte Rüdiger schlicht kein Volk weit genug gespielt, um mit den schlimmeren KI- und Balance-Aussetzern konfrontiert zu werden.

Gut zwei Wochen später, ich war mittlerweile wieder im Büro und hatte Rome 2 endlich selbst erlebt, gab es eine zweite Wertungskonfi zwischen Rüdiger und mir. Darin beschlossen wir, mit Hinweis auf die größten Schwächen des Spiels, unsere ursprüngliche Note als Fehler zu bezeichnen und nach unten zu korrigieren, auf 7.5. (viele Monate und Patches später zog ich dann in einem Nachtest die 8.0). Während der ganzen Streiterei um seinen Artikel (einige User-Kommentare waren nicht sehr nett...) blieb Rüdiger so, wie ich ihn schon immer kenne: gelassen, freundlich, konstruktiv.

Viele weitere Testberichte sind seitdem von Rüdiger erschienen, zuletzt Total War: Three Kingdoms, Warhammer 40.000 - Mechanicus: Heretek und Age of Wonders - Planetfall. Aber ein Hin und her wie bei Rome 2 ist nicht mehr vorgekommen...



Seit wann machst du bei GamersGlobal mit? Wie bist du dazu gekommen?

Privat seit beinahe erster Stunde mit einem anonymen Account, als Autor unter eigenem Namen seit 2013. Ich musste mich zwischenzeitlich als freier Journalist durchschlagen und habe bei Jörg um Arbeit nachgesucht – mit Erfolg. Mittlerweile bin ich wieder fest untergekommen und kann nur noch in meiner Freizeit testen.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Da ich primär zuhause und in meiner Freizeit teste, erlebe ich dabei selten Kurioses oder Überraschungen. Eine der wenigen Ausnahmen war ein geplanter Studiobesuch für GamersGlobal in den USA, es ging um einen Event von Paradox. Beim Umsteigen in London wurden mir (wahrscheinlich von der Flughafen-"Sicherheit") beim Security Check die Brieftasche und die wichtigsten Papiere geklaut. Nach Lachen war mir danach allerdings nicht zumute: Die Reise war zu Ende, bevor sie richtig begann, der Hersteller hatte umsonst die Tickets bezahlt, GamersGlobal freute sich umsonst auf die Artikel und ich musste erst mal wieder nach Hause kommen und hatte den ganzen Ärger mit der Wiederbeschaffung der wichtigsten Dokumente.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Hauptberuflich habe ich mich inzwischen anders orientiert, aber privat macht mir das Testerdasein nach wie vor verdammt viel Spaß. Am meisten mag ich es, von einem Spiel positiv überrascht zu werden, was immer wieder passiert. Man lernt viel Neues kennen, das man sonst wahrscheinlich verpasst hätte. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Tests!

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?