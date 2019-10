10 Jahre GG: Simon Schuhmann (Grußwort #23)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Simon Schuhmann war ein weiterer unserer fleißigen Praktikanten.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Simon Schuhmann kam, das wird er auch gleich selbst noch schreiben, eher zufällig zu GamersGlobal: Wir suchten gar keinen Praktikanten damals, aber Google – das unsere Tests und Previews gerne mal geringschätzt... – zeigte ihm eine veraltete, über die Website selbst gar nicht mehr zugängliche Stellenausschreibung. In den drei Praktikumsmonaten, die daraus wurden, stellte sich Simon wirklich gut an und durfte gegen Ende hin auch einige größere/wichtigere Sachen übernehmen (hier zur Mitarbeits-Übersicht) als die Dark Souls-Letsplay-Folgen, die er ebenfalls betreute.

Danach blieb er uns noch kurz als sporadischer Autor erhalten, was sich dann aber leider schnell auf null reduzierte. Wer übrigens (wie ich, mit meiner runzligen, haarbefreiten Stirn) findet, dass Simon im obigen, aktuellen Urlaubsfoto (aus Kotor, Montenegro) aufsehenerregend jung und unverbraucht aussieht, der klicke keinesfalls hier, um ja nicht ein noch verstörenderes Fotodokument zu erblicken!



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht? Wie bist du dazu gekommen?

Als ehemaliger Praktikant konnte ich für drei Monate, genauer gesagt April, Mai und Juni 2016, in den Alltag und die Arbeit von GamersGlobal hineinschnuppern. Auf GG bin ich dadurch gestoßen, dass ich nach dem erfolgreichen Abbruch meines Geographiestudiums ein Studium der Medienwissenschaft als Ziel und ein paar Monate Überbrückungszeit frei hatte. Um meine Chancen bei dem Auswahlverfahren zum neuen Studiengang zu erhöhen, ging ich also mit meinem guten Freund Google auf die Suche nach einer möglichen Praktikantenstelle und stieß letztendlich auf ein veraltetes GG-intern-Schreiben. Ohne zu wissen, dass die Praktikumsstelle gar nicht mehr aktuell war, bewarb ich mich dennoch. Nach einem Kennenlernen mit Jörg und dem Besprechen meiner mitgeschickten Textbeispiele durfte ich letztendlich zum Dienst antreten.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Bereits zu Beginn meines Praktikums ‚drohte‘ Jörg damit, dass ich im Verlaufe meiner Anwesenheit im Büro ein eigenes Video produzieren solle. Nachdem ich aber sowohl das Videocapturing, als auch das Schneiden im Schnittprogramm erst erlernen musste, war klar, dass diese Aufgabe zwangsläufig nach hinten verschoben werden musste. Nachdem ich mich selbst zusätzlich als einen eher introvertierten Typen einschätzen würde, kam mir dieser Umstand natürlich sehr gelegen und die Zeit verging. Zwischenzeitlich hatte ich gar die Hoffnung, dass Jörg möglicherweise die an mich gerichtete Aufgabe vergessen hatte und ich selbst wollte ihn natürlich nur ungern daran erinnern.

Die Tage vergingen weiterhin sorgenfrei, meine kleinen Schuldgefühle konnte ich erfolgreich ignorieren. Eines Tages, besser gesagt in meiner letzten Arbeitswoche, erhielt ich dann aber die Hiobsbotschaft: Lieber Simon, bitte mache eine Video-Preview zu Paragon (zum Video). All meine Hoffnungen wurden im Bruchteil einer Sekunde zerstört und mir blieb keine andere Wahl mehr, als dieses Video zu erstellen. Und obwohl weder das Spiel, noch das eigentliche Video letztendlich eine Glanzleistung waren, bin ich dennoch ungemein froh darüber, dass Jörg mich am Ende noch dazu ‚überredet‘ hat. Nicht nur das konkrete Anwenden des Erlernten war hierbei der ausschlaggebende Punkt, sondern vielmehr das „über den eigenen Schatten springen“.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Abgesehen von ein paar Ferienjobs war GamersGlobal meine erste ‚richtige‘ Arbeitsstelle, weshalb allein dieser Einblick in die allgemeine Arbeitswelt und einem geregelten Arbeitstag vieles offenbarte. Anhand der beiden oberen Fragen kann man bereits herauslesen, dass mein Praktikum mir nicht nur im Umgang mit diversen Programmen geholfen hat, sondern sogar ein stückweit in der Persönlichkeitsbildung. Die Besuche bei Entwicklerstudios und verschiedene Anspiel-Sessions waren ebenfalls informativ und boten einen Blick hinter die Kulissen, den der normale Videospielkonsument sonst nicht hat. In Bezug auf mein Studium kann ich ebenfalls nur positives berichten, da ich das Auswahlverfahren bestanden habe und vieles von dem Gelernten auch heute noch anwenden kann.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?