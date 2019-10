10 Jahre GG: Alex Hassel (Grußwort #24)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Alex Hassel war Mitglied der freien Redaktion und hat uns jahrelang unterstützt.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Alexander Hassel war von 2009 bis 2011 Mitglied der "freien Redaktion" von GamersGlobal. Eingerahmt wurde sein Engagement von Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed 3. Ersteres durfte er, noch als User, für uns bei Ubisoft previewen (er schreibt auch selbst gleich etwas dazu), letzteres war sein letzter längerer Artikel für uns, ebenfalls wieder als Preview, als er eigentlich schon ein gutes Jahr lang nicht mehr zur Redaktion gehörte. Auch bei den "alten" GamersGlobal Podcasts war er dabei (hatte aber kürzlich keine Zeit, als wir den Jubiläumspodcast aufnehmen).

In seiner aktiven Zeit schrieb er viele Tests für GamersGlobal, darunter jene zu Borderlands, Darksiders, Operation Flashpoint - Dragon Rising und Saw 2 - Flesh & Blood. Gemein wäre ich, würde ich sein Landwirtschaftssimulator-Interview mit Giant Software ("Wir erfüllen Männerträume) besonders hervorheben. Aber ich bin ja nicht gemein! Noch gemeiner wäre es, auf Alex' Mitwirken beim legendären GG-Guitar-Hero-Metallica-Video hinzuweisen. Der junge, etwas ernst (nein konzentriert) dreinblickende Mann an den "Drums" – das ist Alex. Kein Wunder, dass er das nicht auf Dauer verkraftet hat, und sorry für das Martyrium, zu dem ich euch damals offenbar gezwungen habe. Und nun übergebe ich den Drumstick an Alex:



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht (bzw. seit wann machst du mit)?

Registriert habe ich mich auf GamersGlobal kurz nach dem offiziellen Launch. Ich war durch Jörgs mehr oder wenige subtile Werbung im Spieleveteranen-Podcast darauf aufmerksam gemacht worden. Die Kombination aus "PC Player-Veteranen kennen lernen" und "selbst im Bereich des Spielejournalismus aktiv werden" hat mich dann schnell überzeugt. Wie viele andere User hatte ich mich dann hauptsächlich im News-Bereich aufgehalten, ehe eines Tages eine Anfrage von Jörg kam. Ich sollte in das Büro von Ubisoft fahren, um mir dort eine Preview von Assassin’s Creed 2 anzuschauen und anzuspielen. Ich musste nicht lange überlegen, und kurze Zeit später war ich dann Mitglied der Redaktion und sollte es für knappe weitere zwei Jahre auch bleiben. Nicht zuletzt wegen meinem Studium habe ich dann aber nach und nach mein Engagement zurückgefahren, 2012 schrieb ich meine letzte Preview und 2014 meine letzte News.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Eyjafjallajökull - dieser leichtgängige Name eines isländischen Vulkans sollte mir und tausenden anderen Fluggästen im Jahr 2010 in Erinnerung bleiben. Denn nachdem das Ding für über 180 Jahre Ruhe gegeben hatte, entschied es sich passenderweise genau dann zum Ausbruch (und damit zum Zusammenbruch des europäischen Flugverkehrs), als ich für GamersGlobal auf einen mehrtägigern Trip zu einem Nintendo-Event nach London sollte. Mit viel Hin und her blieb am Ende ein knappes Ein-Tages-Event übrig, bei dem ich von London, außer dem Inneren der O2-Arena, wenig bis überhaupt nichts mitbekommen habe. Fun fact: den Namen des Vulkans kenne ich heute immer noch, die Spiele des Events hingegen habe ich allesamt vergessen… Eine weitere prägnante Spiele-Anekdote stammt von meiner ersten Gamescom 2009 (noch nicht offiziell für GamersGlobal). Mit einem Ausstellerausweis hatte ich mir Zugang zur Business-Area verschafft und versuchte dort wiederum energisch, noch Last Minute-Termine bei den Publishern zu organisieren. Bei Microsoft hat es schließlich geklappt und ich landete in der Präsentation von Fable 3 – moderiert von DEM Peter Molyneux (auf GG gab es dazu ein Video) Warum ist das prägnant? Die Präsentation an sich dauerte keine 20 Minuten, der Inhalt war banal und Fable 3 habe ich bis heute nie gespielt. Aber diese 20 Minuten haben ausgereicht um zu verstehen, was den Mythos Molyneux ausgemacht hat. Ob es echte Leidenschaft für sein Spiel war oder ob er einfach nur perfekt die Presseleute bespielen konnte – seine überzeugende und dabei stets sympathische Art ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Wenn die eigenen Texte zwei Jahre lang von Jörg Langer mal mehr und auch mal weniger zerpflückt werden, dann weiß man, was gutes Redigieren ausmachen kann! Diese Erfahrung hat mich positiv begleitet, egal ob im Praktikum bei einer Tageszeitung, beim Schreiben von Studienarbeiten an der Uni oder eben auch in meinem aktuellen Job. Darüber hinaus hat mich die Zeit bei GG auch in Sachen Spielebranche ein Stück weit geprägt. Es war eine wunderbare Möglichkeit, sich intensiv mit dieser Branche auseinanderzusetzen, die für viele Jüngere heute immer noch den Traumberuf schlechthin darstellt. Mit dem, was ich in dieser Zeit erlebt habe, weiß ich genug, um würdigen zu können, welche harten Kämpfe ein kleines Magazin wie GamersGlobal jeden Tag führen muss. Aber auch, und um zu verstehen, dass ich nie mehr im Spielejournalismus arbeiten möchte! Eine Branche, in der mittlerweile Talent weniger zählt als die Kameratauglichkeit von irgendwelchen Karomhemd-Hipstern, die ihre langweiligen Let’s Plays in den Bart nuscheln. Ich bin ein alter weißer Mann, ich brauche diesen Quatsch nicht mehr.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?