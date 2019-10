10 Jahre GG: Harald Fränkel (Grußwort #29)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen & aktuellen Mitstreitern. Harald Fränkel trug immer wieder als Autor zu GG bei, war aber auch mal "Praktikant"!

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Harald Fränkel sorgte bereits bei Computec als Leserbriefonkel von PC Action für ... äh, Action, und auch seine samstägliche GamersGlobal-Rubrik Haralds Wochenrückblick für Lesefaule garantierte von 2010 bis 2012 fast exakt zwei Jahre lang für Spaß und Satire. Es steckte immer sehr viel Liebe und Arbeit in diesen als News-Aufarbeitung getarnten Kolumnen, und vor allem mehr Heraussuch- und Formulierungszeit, als sich wohl irgendwer vorstellen kann, der nicht schon selbst satirisch geschrieben hat. Leider hatte die Rubrik neben vielen Fans auch ein paar treue Hater, und nach dem Kommentar-Thread in dieser Folge (sicher nicht ursächlich genau dieses Threads wegen, aber es war wohl der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt) machte Harald seine schon zuvor mehrmals geäußerten Pläne wahr – und stellte die Serie ein. Mir tat das sehr leid und vielen Usern auch, aber da war nichts mehr zu machen.

Haralds damaliges Wirken war aber keinesfalls nur auf seinen Wochenrückblick für Lesefaule beschränkt, er steuerte Previews, Tests und sogar einen sehr erfolgreichen Guide zu Deus Ex Human Revolution bei. Unvergessen natürlich seine Kolumne Warum Dark Souls stinkt.

Umso schöner fand ich, dass Harald in den Jahren 2017 und 2018 wieder regelmäßig für uns schrieb (vor allem Kolumnen) und, im ersten Halbjahr 2018, auch mit sehr guten Test-Videos sowie mehreren Stunde-der-Kritiker-Auftritten auf GamersGlobal zu finden war. Großen Eindruck machte sein sehr persönlicher Video-Test zu Detroit - Become Human. Das ist zwar alles jetzt auch schon wieder etwa ein Jahr her, und eine regelmäßige Zusammenarbeit scheint zurzeit nicht möglich, aber ab und zu wird bestimmt mal wieder etwas erscheinen von Harald (zuletzt, im Januar, war das der "Test" zu The Referee).



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Ich sehe jetzt erst, dass ich seit zehn Jahren registriert bin. Ach du Scheiße, ich dachte immer, man merkt an seinen Kindern, wie schnell man altert! Wie auch immer: Ich feiere gerade ebenfalls zehnjähriges Jubiläum, und zwar den Über-Nacht-Rauswurf beim Computec-Verlag. Wegen dieser wunderbaren Erfahrung habe ich damals geguckt, wo ich als Zeilensöldner unterkommen könnte. Zack, so isses passiert!

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Als Krönung zwang man mich, ein vierwöchiges Praktikum zu absolvieren. Da mir Jobs als Lagerarbeiter, Leichenwäscher und Kuh-Besamungstechniker eher semigut liegen, bat ich bei Jörg um Asyl. Abgesehen davon, dass es ein schöner Monat in Salmdorf war, weil ich nach Jahren wieder mal mit Kollegen zusammenarbeiten durfte, statt ständig einsam im Homeoffice zu hocken, habe ich mich an unserer Regierung gerächt: Ich rechnete die Wochenend-Fahrtkosten ab. Es war zwar festgelegt, das man mir bei Widerworten die Bezüge streichen würde, aber nicht, wie weit die Arbeitsstelle entfernt liegt. Schade, dass es hin und zurück ingesamt nur etwas mehr als 2.000 Kilometer waren. Hach du schöne Zeit, wo bist du hin?

Ich möchte an dieser Stelle keinesfalls an meine Dark-Souls-Kolumne erinnern, bei der die Reaktionen sehr lustig waren, aber mir fällt gerade die Dark-Souls-Kolumne ein, die ich besser nicht erwähne. Lustiges durfte ich ferner erleben, als ich einige Zeit gezwungermaßen arbeitslos gemeldet war. Ich musste einen dreimonatigen Kurs machen, bei dem mir beigebracht werden sollte, wie man gute Bewerbungen schreibt. In Wahrheit ging es selbstverständlich nur darum, dass ich nicht in der Arbeitslosenstatistik auftauche.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Beruflich hat es mir nichts gebracht, also zumindest im Sinne von "Et läuft wieder beim Fränkel, wie NIIICE, jetzt kriegt er irgendwo eine Festanstellung und kann sich wegen der Schmiergelder von Electronic Arts endlich einen Bugatti Veyron Supersport als Zweitwagen leisten." Der Spielejournalismus ist halt am Arsch, und die Menschheit will auch für gute Inhalte nicht zahlen, sondern lieber Millionen-Abo-Letsplayern täglich einen Hunni spenden. Sollte hier jemand auf die absurde Idee kommen, ich sei neidisch, dann hat er Recht.

Stopp, eine Sache fällt mir doch ein: Jörg hat mir immer wieder mal die Gelegenheit gegeben, Triple-A-Spiele zu testen, so was Feines wie Deus Ex Human Revolution, Wolfenstein 2 oder Detroit: Become Human. In der Regel kriegst du so was als freiberuflicher Sklave nicht, normalerweise wird das alles inhouse abgewickelt. Insofern war beruflich doch etwas positiv. Stellt euch vor, wie ich gerade ein bisschen Konfetti werfe.

Menschlich hat mir GG oft was gebracht (vgl. auch die Praktikums-Anekdote). Erstens gab mir Jörg immer das Gefühl, dass er meine Arbeit schätzt. Es ist halt schon mal schön, wenn die im Museum abgestellte olle Diesellok wenigstens hin und wieder mit einem Lappen poliert wird. Mister Langer hat auch nie viel in meinen Texten herumgewurstelt, selbst wenn manche Menschen sagen, ich sei polemisch, politisch inkorrekt, infantil, sexistisch, schuld am Hunger in der Welt und am schlechten Klima sowieso. Leserinnen und Leser, denen der Schuh passt, mögen ihn sich jetzt sehr gern anziehen.

Zweitens ist die GG-Community cool, weil sie auch viel lobt, statt nur zu meckern. Großes Lob von mir, weil euch GG eben doch ein paar Euro wert ist, weiter so!