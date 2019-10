10 Jahre GG: Nico Carvalho (Grußwort #25)

Gruß-FAQ zu 10 Jahren GamersGlobal

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Als Praktikant und später auch als freier Autor werkelte Nico für GamersGlobal.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, der wievielte unserer Praktikanten Nico Carvalho war, aber ich weiß, dass er klar zu den guten gehörte. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass es im Laufe unserer zehn Jahre auch nicht so gute Praktis gab. Nicht jeder junge Mensch, der sich für einige Wochen oder Monate dazu entscheidet, in eine Spieleredaktion reinzuschnuppern, fühlt sich dann auch wohl. Beim einen oder anderen fassten wir uns relativ schnell an den Kopf, beziehungsweise standen Christoph und Benjamin bei mir im Büro, die ja die Praktis unmittelbarer miterleben, weil in direkter Nachbarschaft sitzend. Manches Praktikum endete schon nach wenigen Tagen oder Wochen, entweder von uns aus, oder weil die betreffende Person gemerkt hatte, dass sie ja tatsächlich arbeiten soll, statt nur rumzusitzen und im Internet zu surfen. Erstaunlich, welche selbstbewusste Anspruchshaltung einzelne junge Menschen haben, die sie in einer – nun wirklich legeren, großteils selbstbestimmten, vom freundlichen Miteinander geprägten Umgebung wie GamersGlobal – nicht erfüllt sehen.

Wie dem auch sei, Nico also gehörte zu den guten Praktikanten. Er kam ziemlich genau zur Halbzeit von GamersGlobal, also von diesem Jubliäum aus gerechnet, nach fünf Jahren. Und er schrubbte, wie bei Praktis üblich, vor allem News. Doch auch an größere Previews ließen wir Nico ran, beispielsweise an Alien Isolation ("Sehr gut"). Dass sein abrufstärkster Artikel ein Guide war (Watchdogs, über 100.000 Abrufe), deckt sich mit anderen Autoren und Redakteuren: Wenn ein Guide viel abgerufen wird, dann wird er das über die Jahre fortwährend (Dummerweise ist das nicht planbar, wir haben einige Miese gezogen mit diversen frühen, umfangreichen Guides, die überhaupt nicht performt haben).

Vor allem blieb uns Nico auch nach der Praktikantenzeit noch eine Weile als Autor und Tester erhalten. Wobei ich es, Stichwort Tester, noch heute schade finde, dass er die besondere Faszination von Crowntakers (Note: 6.0) nicht so richtig gewürdigt hat... Bei anderen Spielen, etwa This War of Mine (7.5) oder Sacred 3 (6.0) lag Nico hingegen auch in meiner Nachbetrachtung goldrichtig. Außerdem schrieb er weiter News, so half er tatkräftig bei der E3 2015 mit. Es freut mich jedenfalls, dass wir Nico ein wenig auf dem Weg ins "echte Leben" begleiten konnten!



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht? Wie bist du dazu gekommen?

Für sieben Monate übernahm ich 2014 den Mantel des Praktikanten in der Redaktion. So habe ich neben dem hektischen Trubel der großen Messen und dem allgemeinen Alltag auch den September-Teil des Oktoberfests in der Innenstadt Münchens erlebt. Hinterher steuerte ich bis 2016 noch einige Artikel als freier Autor bei. Ich wirkte im Vorfeld an allerlei Webseiten mit, ehe ich mich auf eine Stellenausschreibung von GamersGlobal beworben habe. Davor war ich hier tatsächlich noch nicht fest angemeldet. Stattdessen habe ich mich mit Probeartikeln und einem beeindruckend ruhigen (lies: nervösen und aufgeregten) Vorstellungsgespräch bei Spinatnudeln bewiesen.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Mir fällt an dieser Stelle meine selbstverständlich charmante Angewohnheit ein, mich zu verspäten. Früher gestellter, Wecker, geheime Zeichensprache mit den U-Bahnfahrern, Anbeten der Zeitgötter: Nichts ermöglichte es mir, an allen fünf Tagen der Woche pünktlich um 10 Uhr in Salmdorf zu sein. Zum Glück waren sämtliche Kollegen nachsichtig mit mir (hier liebe Grüße an Benjamin Braun und Christoph Vent). Ich holte eben gerne die verlorene Zeit am Ende des Tages mit der einen oder anderen Feierabend-News wieder rein. Jedoch wollte es das Schicksal nicht anders, als sich der letzte Tag des Praktikums anbahnte. Mit schickem Hemd und meinem zuverlässigen Rucksack im Schlepptau rasselte ich in die Redaktion hinein … mit 10 Minuten Verspätung. Ich begrüßte Christoph und Jörg im Videoraum, während diese sich wohl bereits über etwas amüsierten. Da sprang ein gewisser Chefredakteur auf und meinte: „Wenigstens bleibst du dir bis zum Schluss treu!“



Ein weniger lustiger, dafür aber prägender Moment war an einem Sommerabend zum Ende des Praktikums. Während ich die letzten Unternehmungen des Tages übernahm, kam Jörg aus seinem Büro und hielt mich auf seinem Weg zum Videoraum auf. Es folgten lobende Worte zu meinem Sacred-3-Artikel inklusive: „Wenn du so weitermachst, dann können wir dich als freien Autor behalten!“. Der Rest ist Geschichte.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Sie hat mich besonders privat weitergebracht. Zum ersten Mal auf eigenen Beinen in der Wunschstadt München mit dem Traumberuf aus den Jugendjahren? Ich stand noch zu Beginn meines Studiums und wollte mir unbedingt den Traum des Journalismus im Spielebereich erfüllen, bevor mich das Leben in eine andere Richtung ziehen könnte. Ebenso identifizierte ich etwaige Problemfelder, besonders im Hinblick aufs Schreiben. Von „geistigen Nachfolgern“ rede ich seit der Zeit nicht mehr und im nächsten Praktikum abseits von GamersGlobal ging meine Pünktlichkeitsquote auch drastisch nach oben.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?