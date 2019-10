10 Jahre GG: Anatol Locker (Grußwort #27)

Gruß-FAQ zu 10 Jahren GamersGlobal

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen & aktuellen Mitstreitern. Anatol Locker schrieb anfangs etliche Kolumnen und tritt weiterhin als SdK-Gast auf.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Wer bin ich, den großen Anatol Locker mit seinen süffigen Spiele-Einschätzungen noch näher vorzustellen? Es sei mir allerdings erlaubt, meinem Bedauern Ausdruck zu geben, dass sich Anatol durch das von ihm vor einigen Jahren mitbegründete Startup im 3D-Druck-Bereich doch sehr vom Spielebereich entfernt hat. Aber solange es noch für den einen oder anderen Gastauftritt bei der Stunde der Kritiker, in Retro Gamer oder auch bei den Spieleveteranen reicht, ist ja noch nicht alles verloren.

In der Anfangszeit von GamersGlobal war Anatol noch aktiver und hat geholfen, die Seite mitanzuschieben. Neben Mick Schnelle, Heinrich Lenhardt, Knut Gollert und meiner Wenigkeit (und etwas später auch Roland Austinat) gab er ehemaligen Wertschätzern von PowerPlay, PC Player und GameStar das wohlige Gefühl bekannter Gesichter und gewohnter Schreibe. Gerade 2009 steuerte Anatol etliche Meinungskolumnen bei, darunter Next Gen forever?, Warum Spieler Nerds bleiben, Politische Spielchen oder Abzocken statt abrocken. Oder er sah prophetisch den Aufstieg der Apps voraus und wie sie zu einem Wiedererstarken der Indie-Szene führen würden: Leckere Spielehäppchen. Sogar eine Preview schrieb er um den Launch herum (die eigentlich hätte ein Test werden sollen, dafür fehlte dann aber etwas die Spielzeit): The Beatles: Rock Band. Und seinem einzigen Test für GamersGlobal könnt ihr selber nachjagen, wenn ihr wollt...



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Ich bin seit Tag Eins dabei. Jörg hatte netterweise gefragt, ob ich zum Start eine Meinungs-Kolumne schreiben wollte (ich wollte). Nach einer Weile ist mir klar geworden, dass mir sporadische Stunde-der-Kritiker-Auftritte, der Spieleveteranen-Podcast oder RetroGamer-Artikel wesentlich leichter fallen und sich besser mit meinem Job vereinbaren lassen – deshalb habe ich später kaum noch Artikel für GamersGlobal geschrieben.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Ich habe ein Händchen dafür, bei den Aufnahmen zur Stunden der Kritiker genau die Bugs zu finden, mit denen das Spiel unlösbar wird. Beispiele gefällig? Bei der SdK-Aufnahme zu Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry kam ich an eine Stelle, an der man aus einem Mülleimer ein gebrauchtes Kondom fischen muss (fragt nicht…). Ich habe es tatsächlich geschafft, trotz unzähligen Klicks auf den Mülleimer den Hotspot so geschickt zu umgehen, dass ich das Spiel nicht weiterspielen konnte. Ähnliches ist mir bei der Stunde der Kritiker zu Need for Speed Payback widerfahren. Ich rausche mit Volldampf an die in der Karte angegebene Stelle, um die nächste Mission anzunehmen… und nichts passiert. Ich fahre vorwärts, ich fahre rückwärts… nichts. Dann sitzt man mit erhöhtem Blutdruck und der bohrenden Frage vor der Kamera, ob man nun zu dämlich ist oder ob das Spiel einen Bug hat. Erfreulicherweise hatten beide Spiele einen Bug.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Beruflich nicht direkt… ich freue mich aber sehr, wenn ich einen netten Kommentar unter einer Stunde der Kritiker lese.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?

Ich habe das 3D-Druck-Magazin All3DP.com gegründet, das mich gut auf Trab hält. Ich spiele gerne und mehr, als ich eigentlich sollte. Gerne die großen Blockbuster, ein paar iOS-Apps und Retro-Games, die ich immer schon mal durchspielen wollte – und meist kommt dann ein kleiner Artikel für Retro Gamer raus. Und wenn ich mich über Spiele informieren will, ist GamersGlobal meine erste Anlaufstelle und hat mich über die Jahre vor vielen Fehlkäufen bewahrt.