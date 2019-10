10 Jahre GG: Roland Austinat (Grußwort #28)

Gruß-FAQ zu 10 Jahren GamersGlobal

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Heute meldet sich aus San Francisco (in Wahrheit gerade aus Essen) Roland Austinat.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Roland Austinat kenne ich seit seit ca. 1996: Er kam als Verstärkung zu PC Player, als Boris Schneider bereits der alleinige Chefredakteur war, bevor er (also Boris) sich dann auch verabschiedete und die Redaktion kommissarisch von mir geleitet wurde. Als ich dann zu IDG ging, war die gemeinsame Zeit zu kurz gewesen, als dass ich mich heute noch an großartige Anekdoten erinnern würde. Aber fragt doch mal Mick, wie das ist, mit einem Blockflöte-spielenden Kollegen im selben Büro zu sitzen. Jedenfalls blieb Roland bei PC Player, verantwortete später die Video Games als Chefredakteur. Und 2004 wagte er den Sprung in die USA als neuem Wirkungsort und schrieb für alle möglichen Magazine, darunter natürlich auch GameStar.

Als ich GamersGlobal startete, war ich dann sehr froh, schon in der Beta-Phase Artikel von Roland bringen zu können. Meinungen wie PC-Spieldämmerung oder Kein Duke? Egal! (merkt ihr auch, wie sehr uns der Duke beschäftigt hat 2009/2010? Heute kaum nicht mehr nachvollziehbar). Aber auch Reports, Interviews und vor allem Previews steuerte Roland in den nächsten Jahren immer wieder bei, die es teils zu beachtlichen Abrufzahlen brachten (Previews werden traditionell schlechter "geklickt").

Insbesondere von von Messen (sic! -- Insider-Gag) wie der GDC in San Francisco oder auch der E3 in Los Angeles steuerte er viel bei, bei beiden Großereignissen traf ich mich zudem regelmäßig mit ihm für Fazit-Videos und Diskussionen. Nimmt man dazu noch Rolands Mitarbeit bei Retro Gamer und das gemeinsame Wirken bei den Spieleveteranen, kann man schon sagen, dass wir seit 25 Jahren doch regelmäßig und viel zusammen gemacht haben. Neulich war er zu Besuch in der Redaktion, er wird bei der GDC-Doku zu sehen sein, und vielleicht gelingt es mir ja auch, ihn wieder regelmäßiger auf GamersGlobal zu locken!



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht (bzw. seit wann machst du mit)?

Mein Profil sagt: seit zehn Jahren und 18 Wochen. Meine Erinnerung sagt: Moment, wie kann das sein? Das ist doch noch gar nicht so lange her?



Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Weil ich als Korrespondent ja ein Einzelkämpfer bin, sind die Treffen mit Jörg und der Gang im Münchener Osten immer ein Highlight, ganz klar. Die sind quasi eine einzige Anekdote, da fällt es schwer, eine besondere herauszugreifen. Ich erinnere mich außerdem gerne an meine bislang umstrittenste Kolumne Spiele sind zu billig. Zu dieser Aussage stehe ich immer noch. Schon vor nun mehr 34 Jahren kosteten Top-Titel gerne mal 60 Euro. Und auch, wenn heute The Division 2 und Co. ja dank Season Pass und Co. ein paar Euro teurer sein mögen: Ein solch gutes Preis-Unterhaltungsverhältnis wie bei Online-Multiplayer-Spielen gibt es sonst nirgendwo.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Spaß, Stress und ein paar schöne Diskussionen mit der Community. Okay, ein paar Euro auch. ;)



Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?