An der Seite von Jörg gibt Hagen seinen Podcast-Einstand als festes Mitglied der Redaktion. Beide reden über Blasphemous, geben einen Einbllick hinter die Kulissen und beantworten Userfragen.

Jörg holt seinen jüngsten Mitarbeiter an diesem Montagmorgen vor das Mikrofon. Da viel zu tun ist, setzt startet Jörg einen 15-minütige Timer, doch ein paar Minuten mehr sind es schon geworden. Beide verraten euch, was sie zuletzt gespielt haben und warum sie neulich bis spät in der Nacht im Büro saßen. Dazu gibt es die Vorschau auf die Themen der Woche auf GamersGlobal und zum krönenden Abschluss einen ganzen Haufen User-Fragen.