Isles of Adalar: Neues Fantasy-RPG mit Level-Editor angekündigt // Trailer

PC

Das neue Studio Peakway Software hat mit Isles of Adalar ihren ersten Titel angekündigt, ein Fantasy-Rollenspiel. Das Besondere dabei ist, dass es direkt zum Release mit einem integrierten Lever-Editor und einer Anbindung an dem Steam Workshop veröffentlicht wird. Der Editor ist auch der gleiche, der für die Entwicklung des Spiels Verwendung findet. So wird es nicht nur möglich sein, neue Inhalte zu erstellen, sondern auch das bestehende Spiel den eigenen Wünschen anzupassen.

Das RPG versteht sich dabei als ein Open-World-Titel sowohl für Einzelspieler als auch für bis zu vier Spieler im Koop-Modus. Die Entwickler betonen jedoch, dass das Spiel auch vollkommen alleine gespielt werden kann, der Schwierigkeitsgrad wird entsprechend skaliert. Zur Handlung oder der Geschichte ist bisher nichts bekannt.

Das Spiel soll nächstes Jahr im Juli für den PC erscheinen. Ob der Titel später auch für andere Plattformen veröffentlicht wird, dazu hat sich das Studio bisher nicht geäußert. Einen ersten Eindruck könnt ihr dem Trailer unter dieser News entnehmen.