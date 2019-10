10 Jahre GG: Armin Luley (Grußwort #21)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 4 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Armin Luley half GamersGlobal.de aus der Wiege und über die Betas bis zum Launch.

Aus Armins Archiv: Freie-Mitarbeiter-Planung von GamersGlobal anno 2009.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern war bereits an Bord, als GamersGlobal.de noch im Krippenalter begriffen war: Aus rund 80 Seiten "Designdokument" entstand Programmzeile für Programmzeile eine Website. Doch die brauchte ein (Steckbrief-) Gerüst, die brauchte News, die brauchte Artikel – schon für die erste Beta im März 2009. Armin Luley war neben Programmiererder zweite Mitstreiter bei GamersGlobal, erst danach wurde die "Freie Redaktion" ( siehe Jubiläums-Podcast ) an Bord geholt, alsound die anderen. Er lud hoch, er tippte, er feilte, er testete und schrieb, er war zur Stelle. Und das auch wörtlich: Des Öfteren fand er den Weg von Südwestdeutschland nach München, um vor Ort zu meeten, teils auch mal mehrere Tage.Ich kann mich an einen Sonntag erinnern, wo es um die Übergabe eines Testmusters ging: Armin stieg am Münchener Ostbahnhof aus, traf mich oben bei den Bushaltestellen (ich war statt auf die Spur zu den Kurzzeitparkplätzen irrtümlich via Busspur aufs Gelände gefahren, was nicht für gute Laune bei den Busfahrern sorgte), wo ich ihm die Box oder DVD-Hülle – ich habe vergessen, um welches Spiel es ging – in die Hand drückte. Wir wechselten wenige schnelle Worte, und er fuhr wieder nach Hause. Wahnsinn!Wohlgemerkt: Wie alle Redaktionsmitstreiter der ersten Monate (bis auf bezahlte Autoren und Jan als Programmierer) erledigte Armin seine umfangreiche Mithilfe unentgeltlich, nur anfallende Reisekosten übernahm ich. Nach einer höchst arbeitsreichen GC 2009 (zusammen mit Fabian Knopf, Tim Gross und mir) und dem Launch trennten sich dann leider bald die Wege. Eine der letzten Tätigkeiten von Armin für GamersGlobal.de war der Besuch einer Anti-Killerspiele-Aktion in Stuttgart . Einige Monate zuvor hatte es durchaus Überlegungen gegeben, die freie Zusammenarbeit fortzusetzen, siehe Foto.Ich fand und finde es schade, dass sich die Wege trennten, als GamersGlobal richtig startete. Aber ich bin Armin sehr dankbar, dass er die Website von der Wiege bis zur Einschulung begleitet hat.

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Der Kontakt zu Jörg entstand während meiner Fansite-Tätigkeiten für Globalgameport. Jörg und unser Netzwerkgründer Boris tauschten Ideen aus, wo es zwischen den Platzhirschen eine Lücke für ein neues Website-Konzept geben könnte. Zwar kam es nicht zur Kooperation, aber Jörg fragte mich, ob ich bei GamersGlobal mitmachen möchte. Wir GGPler hatten uns immer an den professionellen Standards orientiert, daher fand ich das spannend. Die Verbindung von Profis und Fans war immer unser Traum, und wer Jörg kennt, weiß um seine strategischen und planerischen Fähigkeiten. Vor allem setzt er alles daran, Pläne in die Tat umzusetzen. Bei der Konzeptplanung durfte ich bereits dabei sein, meines Wissens als zweiter fester Mitstreiter nach Jan Tomaszewski. Mit Christoph und Jörg korrigierte ich tagelang eine schier endlose Exceltabelle mit Spielesteckbriefen und schrieb in der Betaphase zahlreiche News. Jörg erfüllte sogar meine Bitte um ein Grußwort von Guido Henkel zum Start der Seite (siehe Video, bei 2:30). Dagegen plagen mich immer noch Alpträume, weil Chris Taylors auf Tonband genuschelter Dosensuppenvergleich für mich komplett unverständlich blieb. Kurz nach dem Launch war für mich dann Endstation.



Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Fabian Knopfs trauriger Blick im Gamescom-Video 2009, so einsam und verlassen an der Landstraße, war wirklich sehr herzerweichend. Anders der von David Cage, der uns in Köln auf der Gamescom 2009 aus Heavy Rain unter anderem die Passage in Ethans Haus präsentierte. Er war wirklich überzeugt, dass die Waschmaschine zu bedienen und tatenlos auf der Bank rumzusitzen, großartige Erzähl-Errungenschaften seien. Meine kritische Anmerkung, dass ich in dieser langatmigen Knöpfchendrückerei kein Spiel erkennen könne, führte zum sofortigen Stimmungsabfall und einer recht pampigen Replik. Zu dieser Meinung stehe ich übrigens bis heute und gegenüber Cages divenhaften Auftritt verzeihe ich Peter Molyneux so ziemlich alles. Der lässt sich von skeptischen Interviewern zumindest nicht die Laune vermiesen.



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Mein Leben dreht sich heute in ganz anderen Bahnen. Handwerklich konnte ich daher wenig mitnehmen. Von Game Designer Jan Beuck habe ich mir jedoch eine Weisheit bewahrt: Jedes Spiel besitzt mindestens ein Feature, dass es wert ist, kopiert zu werden. Das gilt nicht nur für Spiele, sondern für alles im Leben. Mir ist es wichtig, Neues zu erfahren, um mich zu verbessern. Mein Ausflug in den Spielejournalismus mag nicht nachhaltig gewesen sein, lehrreich war er auf alle Fälle. Den Launch eines kleinen Startups mitzuerleben, das dann zehn Jahre lang allen Widrigkeiten trotzt, ist etwas besonderes. Nach allem, was ich von Jörg und anderen über Unternehmertum gelernt habe, beeindruckt mich das bis heute. Zeitweise lindert das sogar den Schmerz, dass Jörg mich zwang, zum ersten Mal in meinem Leben etwas von Harry Potter anzufassen. Dabei hätten wir doch mit Tim einen Experten gehabt...



Was machst du heute beruflich, spielst du noch?